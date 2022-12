Seni nasıl severim bunu Allah biliyor Her gece göz yaşımı karanlıklar siliyor Seni nasıl severim bunu Allah biliyor Her gece göz yaşımı karanlıklar siliyor *** İçimde bir çocuk var yaramaz mı yaramaz Her gece mevlasından seni diliyor *** Ey Allah'ım senden ben onu istiyorum Ey Allah'ım senden aşkımı istiyorum İsteyene ver dünyayı İstemem köşkü sarayı İsteyene ver dünyayı İstemem köşkü sarayı Oof oof oof of ki of *** Onunla gezdiğim yollar ağlıyor Gitmek istiyorum kader bağlıyor Gözyaşlarım bir sel gibi çağlıyor Bir sen biliyorsun bir sen Allah'ım *** Ey Allah'ım senden ben onu istiyorum Ey Allah'ım senden aşkımı istiyorum İsteyene ver dünyayı İstemem köşkü sarayı İsteyene ver dünyayı İstemem köşkü sarayı Oof oof oof of ki of Oof oof oof of ki of