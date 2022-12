İbrahim Erkal

Gözlerim yollarda bekler dururum Bir selam bir haber hiç yollamadın Gözlerim yollarda bekler dururum Bir selam bir haber hiç yollamadın *** Sen bende hayatın tadı tuzuyken Ben sende bir damla yaş olamadım Yaş olamadım, yaş olamadım ben *** Sen bende hayatın tadı tuzuyken Ben sende bir damla yaş olamadım Yaş olamadım, yaş olamadım ben *** Aşkın aleviyle yanar yürekler Sevgi pastasından bir nasip bekler Aşkın aleviyle yanar yürekler Sevgi pastasından bir nasip bekler *** Boşuna mı gitti bunca emekler? Kurunun yanında yaş olamadım Yaş olamadım, yaş olamadım ben *** Boşuna mı gitti bunca emekler? Kurunun yanında yaş olamadım Yaş olamadım, yaş olamadım ben *** Hasretin yükünü hep bendim çeken Sensiz geçen her gün bağrımda diken Hasretin yükünü hep bendim çeken Sensiz geçen her gün bağrımda diken *** Sen gözümün nuru, bebeği iken Ben gözüne kirpik, kaş olamadım Kaş olamadım, kaş olamadım ben *** Sen gözümün nuru, bebeği iken Ben gözüne kirpik, kaş olamadım Kaş olamadım, kaş olamadım ben *** Aşkın aleviyle yanar yürekler Sevgi pastasından bir nasip bekler Aşkın aleviyle yanar yürekler Sevgi pastasından bir nasip bekler *** Boşuna mı gitti bunca emekler? Kurunun yanında yaş olamadım Yaş olamadım, yaş olamadım ben *** Boşuna mı gitti bunca emekler? Kurunun yanında yaş olamadım Yaş olamadım, yaş olamadım ben *** Titrerim aklıma sen geldiğinde Uçarım bana bir seslendiğinde Elleri başına taç eyledin de Ben basıp geçtiğin taş olamadım Ben ezip geçtiğin taş olamadım Olamadım

Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip sardığım bir hülyasın Yokluk ateşten gömlek Sensizlik ölüm gibi Rüyam, hülyam benim dünyamsın ** Kanımda canımda alın yazımda Bir sen varsın bir de ben şu dünyada *** Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana.. *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönlüm sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam, gülen bahtımsın Sen benim sen benim sen benim dünyamsın *** Hepimizin hayatı iki kelime Bir varmış bir yokmuş şu alemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde Her şey sende başlar seninle biter Sevilmek ümidi sevmekten beter…