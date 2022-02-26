Sen Ne Anlarsın Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Sen Ne Anlarsın
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Boşluğuna düşüp de hayatının
Anlamını anlamıyorsun
Sen her şeyi bildiğini sanıp
Aslında kendin aldanıyorsun
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Sen ne anlarsın sevilmekten, sevmekten
Sen ne anlarsın eğlenmekten, gülmekten
Hayat sana fasa fiso, sana gırgır
Sen ne anlarsın kıymet bilmekten
***
Boşluğuna dalıp da gecelerin
Kavramını kavramıyorsun
Sen her şeyi harcadığını sanıp
Aslında kendin harcanıyorsun
***
Sen ne anlarsın sevilmekten, sevmekten
Sen ne anlarsın eğlenmekten, gülmekten
Hayat sana fasa fiso, sana gırgır
Sen ne anlarsın kıymet bilmekten