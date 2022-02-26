Nasıl da Akıyor Zaman Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Nasıl da Akıyor Zaman
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Bitmez denen şeyler bitiyor anlamıyoruz
Gitmez denen şeyler gidiyor tutamıyoruz
Üstümüzden bu yükü bir türlü atamıyoruz
Aldanıyor, aldatıyor, kârda sanıyoruz
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Nasıl da akıyor bak bu zaman
Nasıl da bitiyor hayaller
Nasıl da geçiyor insanoğlu, en sevdiğinden
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Dünyayı verselerdi vazgeçemem derdim senden
Hayat bir çok şeyi aldı, hatıralar kaldı dünden
Pişmanlık değil asla, sadece üzüldüm ben
Hasretinle, özleminle yanıyorum ben ah
***
Nasıl da akıyor bak bu zaman
Nasıl da bitiyor hayaller
Nasıl da geçiyor insanoğlu, en sevdiğinden