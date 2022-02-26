İbrahim Erkal

Bitmez denen şeyler bitiyor anlamıyoruz Gitmez denen şeyler gidiyor tutamıyoruz Üstümüzden bu yükü bir türlü atamıyoruz Aldanıyor, aldatıyor, kârda sanıyoruz *** Nasıl da akıyor bak bu zaman Nasıl da bitiyor hayaller Nasıl da geçiyor insanoğlu, en sevdiğinden *** Dünyayı verselerdi vazgeçemem derdim senden Hayat bir çok şeyi aldı, hatıralar kaldı dünden Pişmanlık değil asla, sadece üzüldüm ben Hasretinle, özleminle yanıyorum ben ah *** Nasıl da akıyor bak bu zaman Nasıl da bitiyor hayaller Nasıl da geçiyor insanoğlu, en sevdiğinden