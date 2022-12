İbrahim Erkal

Olmadı da olmadı, aşkın içi dolmadı Ok yaydan çıktı ama hedefini bulmadı Sabır sabır ne kadar, gidebildiği kadar Her şeyin kararı hoş, fazlası bize zarar *** Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna Böyle zulüm olur mu, Allah`ın bir kuluna *** Kalmadı da kalmadı, zamanı da kalmadı Taştı gönül bardağı, fazlasını almadı Sabır sabır ne kadar, gidebildiği kadar Her şeyin kararı hoş, fazlası bize zarar *** Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna Böyle zulüm olur mu, Allah`ın bir kuluna