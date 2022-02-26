Tak Sepeti Koluna Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Tak Sepeti Koluna
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Olmadı da olmadı, aşkın içi dolmadı
Ok yaydan çıktı ama hedefini bulmadı
Sabır sabır ne kadar, gidebildiği kadar
Her şeyin kararı hoş, fazlası bize zarar
***
Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna
Böyle zulüm olur mu, Allah`ın bir kuluna
***
Kalmadı da kalmadı, zamanı da kalmadı
Taştı gönül bardağı, fazlasını almadı
Sabır sabır ne kadar, gidebildiği kadar
Her şeyin kararı hoş, fazlası bize zarar
***
Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna
Böyle zulüm olur mu, Allah`ın bir kuluna