İbrahim Erkal

A Bebeğim Dudakların buz, gözlerin boş boş bakıyor Dudakların buz, gözlerin boş boş bakıyor Sen böyle yapmazdın böyle durmazdın Susmazdın, susmazdın Anladım gidiyorsun, beni öksüz bırakıp Gidiyorsun sonsuzluğa, beni atıp yalnızlığa Ben de gelmek istiyorum, dayanamam sensizliğe *** A bebeğim uyan, bebeğim uyan Uyanda göğsüme dayan Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan Yan parçalan *** A bebeğim uyan, bebeğim uyan Uyanda göğsüme dayan Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan Yan parçalan *** Açmasın güller gelmesin bahar istemem Açmasın güller doğmasın güneş istemem Ben sensiz yapamam, sensiz duramam Olamam yaşayamam Olur mu hayat sensiz, olur mu sevginsiz Yaşam neki ölüm neki, bir devriliş gönlümdeki Ben de ölmek istiyorum, taşıyamam ben bu yükü *** A bebeğim uyan, bebeğim uyan Uyanda göğsüme dayan Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan Yan parçalan *** A bebeğim uyan, bebeğim uyan Uyada göğsüme dayan Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan Yan parçalan

Unutmayacağım Ve sen gidiyorsun ben sana aşık Geri dönmene vermeden ışık Ben kendi kendimle aklım karışık Her an sensizliğe ağlayacağım *** Gezdiğimiz yerler soracak seni Ayrılığın yükü yoracak beni Elini tenini kısık sesini Seni her şeyinle arayacağım *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim, benim Seni yüreğimde saklayacağım *** Seni umutlarıma ektim Onlarla biçeceğim Ve ben seni yarın seveceğim Unutma unutulanlar Unutanları asla unutmazlar *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim Seni yüreğimde saklayacağım *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim

Adam Gibi Dert bende bölük bölük, gam tabur tabur bende Yar dinsiz yar, yar imansız, çektiriyor bak amansız İşte böyle zamansız, ah ustam, ah Bildiğin gibi değil, çal, gönlümün, çal gönlümün pasını sil *** Al o yandan, al bu yandan Vallah usandım bu candan Gir hicazdan, çık hüzzamdan Adam gibi bir şeyler çal *** Anladığım dilden olsun İçinde gurbet bulunsun Şöyle bizim elden olsun Adam gibi bir şeyler çal *** Hicaz olsun, hüzzam olsun, rast olsun Ah öyle çal ki, deli gönlüm mest olsun Yok insanlık, yok merhamet, ah yaktı bizi zalim gurbet Gel de bu işe sen sabret, ah ustam, ah Bildiğin gibi değil çal gönlümün pasını sil *** Al o yandan, al bu yandan Vallah usandım bu candan Gir hicazdan, çık hüzzamdan Adam gibi bir şeyler çal *** Anladığım dilden olsun İçinde gurbet bulunsun Şöyle bizim elden olsun Adam gibi bir şeyler çal *** Al o yandan, al bu yandan Vallah usandım bu candan Gir hicazdan, çık hüzzamdan Adam gibi bir şeyler çal *** Anladığım dilden olsun İçinde gurbet bulunsun Şöyle bizim elden olsun

Bende İsterem Herkesin kolunda bir sevgilisi var Benim kollarım neden boş kaldılar Herkese sevdanın çiçekli yolları Bana yalnızlığın dikenli kolları Ben anlamam anlamam onu bunu dinlemem *** Ben de isterem bal gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan Yetim miyem öksüz müyem Yetim miyem öksüz müyem *** Ben de isterem bal gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan Yetim miyem öksüz müyem Yetim miyem öksüz müyem *** Herkesin neşesi tıkırında şukar Benim kısmetlerim nerede kaldılar Herkese şapur şupur bize yarabbi şükür Ne bu kardeşim birisi yer birisi bakar Ben anlamam anlamam onu bunu dinlemem *** Ben de isterem bal gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan Yetim miyem öksüz müyem Yetim miyem öksüz müyem *** Ben de isterem bal gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan Yetim miyem öksüz müyem Yetim miyem öksüz müyem Ben de isterem

Benimle Dans Bana bir adım gel bin geleyim sana Beni çıkarsız sev can vereyim Kimseye benzetme üzme beni sakın Olduğun gibi gel kendin gibi takın *** Sonu hep tatlı bitse de dansın Benimle asla yoktur şansın Benimle dans en son şanstır Bunu bilmeli yola gelmelisin *** Kendinle hesaplaş kendinle anlaş Kimseyle uğraşma kendini aş Kimseye benzeme üzme beni sakın Olduğun gibi adam gibi takın *** Sonu hep tatlı bitse de dansın Benimle asla yoktur şansın Benimle dans en son şanstır Bunu bilmeli yola gelmelisin

Canısı Gidemem gidemem, seni terk edemem Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem Gidemem gidemem, seni terk edemem Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem Canısı, canısı, canısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Duymasam sesini, tutmasam elini Tatmasam tenini, buna dayanamam Duymasam sesini, tutmasam elini Tatmasam tenini, buna dayanamam Canısı, canısı, canısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı Canısı (can)

Er Meydanı Duy, duy, duy sesimi Tepeleri göklere erişen dağlar Nehirleri denize dökülen dağlar Feryadı figanı yükselen dağlar *** Vur, vur, vur, vur Vur, aman, göğsüme hançeri Bulama'n bir başka ben daha Yiğitlik yapan er kişi Gaçar mı er meydanından, goçum? *** Duy, duy, duy sesimi Tepeleri göklere erişen dağlar Nehirleri denize dökülen dağlar Feryadı figanı yükselen dağlar *** Vur, vur, vur, vur Vur, aman, göğsüme hançeri Bulama'n bir başka ben daha Yiğitlik yapan er kişi Gaçar mı er meydanından, goçum?

Erzuruma Gel Palandöken yastığın Evleri yığın yığın Dadaşların el ele Alem senin aşığın *** Hadi gel, Erzurum'a gel Erzurum yahşi, güzel Hadi gel, Erzurum'a gel Erzurum yahşi, güzel *** Palandöken bembeyaz Çoğu kıştır azı yaz Yaylalar serin, sulu Damda donan buzu yaz *** Hadi gel, Erzurum'a gel Erzurum yahşi, güzel Hadi gel, Erzurum'a gel Erzurum yahşi, güzel *** Hadi gel, Erzurum'a gel Erzurum yahşi, güzel Hadi gel, Erzurum'a gel

Gözüm İstanbul Ağlıyorsun için için yara almış yüreğinden Sana bu kin nefret niçin kan damlıyor gözlerinden Nice aşklar yaşamışsın nice sırlar taşımışsın Nasılda yalnız kalmışsın gözüm İstanbul *** Sevdiğinden herkes seni bağlamışlar ellerini Ağlamışsın görmemişler o masmavi gözlerini Gün gelip terk edecekler bırakıp da gidecekler Sana yazık edecekler gözüm İstanbul *** Saçlarını yakmak için kesmişler Yerlerine beton urlar dikmişler Ey sevgilim sana yazık etmişler gözüm İstanbul *** Sen gönüller sultanısın sen hep böyle sevdalısın O hasta yatağında gene de çok alımlısın Sen böyle mi olacaktın sararıp da solacaktın Yaktın ah içimi yaktın gözüm İstanbul

Küçüğüm Ben ne günler yaşadım saymadım Sen naz edip küserken Kısa donla gezerken *** Ben ne aşklar yaşadım duymadın küçücüğüm Ben ne günler yaşadım duymadın Sen evcilik oynarken Zırıl zırıl ağlarken Ben ne çamlar devirdim saymadım küçücüğüm

Yalnızım Yalnızım geceden yalnız Yalnızım zamansız Umudum yok, vaktim dar Gönlümde bitmez arzular *** Gittiler birer birer Gittiler terk ettiler Vefasızlar, hayırsızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Yaktılar yüreğimden Vurdular can evimden Kitapsızlar, imansızlar Allah'ından korkmayan kullar Kitapsızlar, ey imansızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Ezdiler yol yerine Sattılar pul yerine Kime gitsem, ne söylesem Kim ağlar benim yerime *** Gittiler birer birer Gittiler terk ettiler Vefasızlar, hayırsızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Yaktılar yüreğimden Vurdular can evimden Kitapsızlar, imansızlar İçim yanar, ciğerim sızlar Kitapsızlar, imansızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Yalnızlık Allah'a mahsus Benim ne haddime Ona gitsem, şuna gitsem Kim ağlar benim yerime Kim yanar, kim, kim