İbrahim Erkal

Dert bende bölük bölük, gam tabur tabur bende Yar dinsiz yar, yar imansız, çektiriyor bak amansız İşte böyle zamansız, ah ustam, ah Bildiğin gibi değil, çal, gönlümün, çal gönlümün pasını sil *** Al o yandan, al bu yandan Vallah usandım bu candan Gir hicazdan, çık hüzzamdan Adam gibi bir şeyler çal *** Anladığım dilden olsun İçinde gurbet bulunsun Şöyle bizim elden olsun Adam gibi bir şeyler çal *** Hicaz olsun, hüzzam olsun, rast olsun Ah öyle çal ki, deli gönlüm mest olsun Yok insanlık, yok merhamet, ah yaktı bizi zalim gurbet Gel de bu işe sen sabret, ah ustam, ah Bildiğin gibi değil çal gönlümün pasını sil *** Al o yandan, al bu yandan Vallah usandım bu candan Gir hicazdan, çık hüzzamdan Adam gibi bir şeyler çal *** Anladığım dilden olsun İçinde gurbet bulunsun Şöyle bizim elden olsun Adam gibi bir şeyler çal *** Al o yandan, al bu yandan Vallah usandım bu candan Gir hicazdan, çık hüzzamdan Adam gibi bir şeyler çal *** Anladığım dilden olsun İçinde gurbet bulunsun Şöyle bizim elden olsun