İbrahim Erkal

Adam Gibi Şarkı Sözleri
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Dert bende bölük bölük, gam tabur tabur bende
Yar dinsiz yar, yar imansız, çektiriyor bak amansız
İşte böyle zamansız, ah ustam, ah
Bildiğin gibi değil, çal, gönlümün, çal gönlümün pasını sil
***
Al o yandan, al bu yandan
Vallah usandım bu candan
Gir hicazdan, çık hüzzamdan
Adam gibi bir şeyler çal
***
Anladığım dilden olsun
İçinde gurbet bulunsun
Şöyle bizim elden olsun
Adam gibi bir şeyler çal
***
Hicaz olsun, hüzzam olsun, rast olsun
Ah öyle çal ki, deli gönlüm mest olsun
Yok insanlık, yok merhamet, ah yaktı bizi zalim gurbet
Gel de bu işe sen sabret, ah ustam, ah
Bildiğin gibi değil çal gönlümün pasını sil
***
Al o yandan, al bu yandan
Vallah usandım bu candan
Gir hicazdan, çık hüzzamdan
Adam gibi bir şeyler çal
***
Anladığım dilden olsun
İçinde gurbet bulunsun
Şöyle bizim elden olsun
Adam gibi bir şeyler çal
***
Al o yandan, al bu yandan
Vallah usandım bu candan
Gir hicazdan, çık hüzzamdan
Adam gibi bir şeyler çal
***
Anladığım dilden olsun
İçinde gurbet bulunsun
Şöyle bizim elden olsun