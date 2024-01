İbrahim Erkal

Ve sen gidiyorsun ben sana aşık Geri dönmene vermeden ışık Ben kendi kendimle aklım karışık Her an sensizliğe ağlayacağım *** Gezdiğimiz yerler soracak seni Ayrılığın yükü yoracak beni Elini tenini kısık sesini Seni her şeyinle arayacağım *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim, benim Seni yüreğimde saklayacağım *** Seni umutlarıma ektim Onlarla biçeceğim Ve ben seni yarın seveceğim Unutma unutulanlar Unutanları asla unutmazlar *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim Seni yüreğimde saklayacağım *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim