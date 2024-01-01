İbrahim Erkal

Ah Şu Bekarlık Şöyle bir sigara yaksam Onamı buna mı baksam Acep hangisiyle çıksam *** Baktığım bana bakmıyor Bana bakan iç açmıyor Nasılda aklım kaçmıyor *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık *** Bu saatte kim kalkacak Şimdi saat zırlayacak Çayı kim hazırlayacak *** Bu hangi musluğun sesi Bunlar kimin elbisesi Rezilliğin son perdesi *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık *** Evliler akıl veriyor Evlenme aslanım diyor Bizlere yol gösteriyor *** Yaş haddinin geçmesi var Bunu evde kalması var Saçı başı yolması var *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık

Ahlı Vahlı Şarkım Hep hayal ettim gün gelecek Karşıma çıkacaktır diyerekten Yalnızlığıma son vererekten Dermanım olur olacaktın *** Nerde bende öyle şans Yalnızlığa yandım Bıktım ah vah çekmekten Bıktım usandım *** Ah gönlümün ince mince sızısı Vah alnımın kara mara yazısı Bu yalnızlık tak etti canıma Yar neredesin yar *** Esmeri kumralı fark etmez Huyu suyu güzel olsun olsun Fazla bir şey istemem Boyu posu bana uysun uysun *** Nerde bende o talih Yüzüme gülsün Rüyalarımın güzeli Yaşantıma girsin tez gelsin

Aklımdasın Penceremin önündeyim ahhh dalmışım gök yüzüne Bulutların arasında yer ararken kendime Bulutların arasında yer ararken kendime *** Sonsuzluğu dolaşırken Sensizliğe alışırken Her şeyini unutmuşken Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın *** Sonsuzluğun ötesindeyim gölgen gölgem üstüne Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime *** Sonsuzluğu dolaşırken Sensizliğe alışırken Her şeyini unutmuşken Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın *** Vefasızlığını affedemedim Sana olan zaafımı hazmedemedim Aramazdım sormazdım Seni tanımazdım bile Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın (Kahretsin) Kahretsin (Aklımdasın) (Ve sen bunun)

Ateşime Gel Yetmeli artık yetmeli Bitmeli hasret bitmeli Ne yapmalı ne etmeli Sevmeli ama sevmeli *** Yangınlarım bitmiyor Aşk başımdan gitmiyor Mektupların telefonların Selâmların bile yetmiyor Hadi gel hadi gel *** Ateşime gel Güneşime gel Aşkını alda Gel peşime gel Yana yana gel Heyecana gel Bavulunu alda Gel bana gel *** Gel deyince gelmeli Yar kadrini bilmeli Aşkın sırlı deryasında Ölmeli ama ölmeli

Geç Onu Degişir Ne bu hal böyle dumanlardasın Her gece başka isyanlardasın Varsa yoksa o kardeşim Gözün görmüyor farkında mısın *** Değer mi ona değer mi buna Kötü kapılmışsın dostum *** Sen bu oyuna Hayat bir sevgiye sevgiliye *** Harcanmayacak kadar kısa Geç onu değiştir baştan bir daha Geç onu değiştir olmadı bir daha Ne çabuk küstün küstün hayatına *** Umudun yok mu hiç hiç yarına Kahrolmuşsun mahvolmuşsun Yakışıyor mu bu halin sana

Sevdalı Bazen bir şarkı gibi ağlamaklısın Bazen delicesine köpürürsün sevdalı Bazen delicesine köpürürsün sevdalı *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Bazen bir derbeder ki doruğundasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Ah, anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun

Sevmesende Olur Gülüm senden başka bir şey istemem Uzaktan uzağa baksan da olur Yeter ki kalbin de bir yerim olsun ah *** Ateşten ateşe atsan da olur Ateşten ateşe atsan da olur *** Senin için olmazım yok Senin için olmazım yok *** Uğrunda ölsem de olur Senin için olmazım yok Seviyorum her şeyden çok Sen beni sevmesen de olur *** Saçını tutmasam Okşamasam da Ah kollarıma alıp Koklamasam da Sokağın başında Sabahlasam da *** Perdeni kapatıp yatsan da olur Perdeni kapatıp yatsan da olur *** Senin için olmazım yok Senin için olmazım yok Uğrunda ölsem de olur Senin için olmazım yok *** Seviyorum her şeyden çok Sen beni sevmesen de olur *** Güzelsin şirinsin Hem şahanesin Çektiğim çileme tek bahanesin Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin Tuzaktan tuzağa atsan da olur Ben ben seni seviyorum ya Sen beni sevmesen de olur Sevmesen de olur

Sıra Bende Ben sevdikçe kaçtın benden Hiç merhamet yokmuş sende Seni sensiz yaşamaya Geliyorum sıra bende *** Aşkıma vermedin aman Çok sakladım geldi zaman El mi yaman bey mi yaman Göreceğiz sıra bende *** Naz etsen de caz etsen de Artık aramam gitsen de Ne ip sende ne koz sende Bende artık sıra bende *** Mevlana'nın sevgisinden Yunus emre nefesinden Menfaatler ötesinden Geliyorum sıra bende *** Yakacağım her şeyini Bırakmadan bir şeyini Kısamayacaksın sesimi Sıra bende sıra bende

Takıl Bana Aşka Davet bu benden Al bir demet gül benden Her şeyden daral geldi Gidelim bu ellerden *** Hadi gel seninle buradan gidelim Güzelim meleğim gülüp eğlenelim Hadi gel gel yanıma Seni saram canıma Bırak bu masalları Takıl bana *** Bize ne ondan bundan Gel de havamızı bulalım Bir sen söyle birde ben Bu hasretten kurtulalım *** Hadi gel gel yanıma Seni saram canıma Bırak bu masalları Takıl bana

Yalnız Olmuyor Bir heves değil Bir arzu değil Sevgiden de öte Sana duyduğum *** Şaka bile olsa Gönül avutulmuyor Ayrılıktan Söz etme kurban olduğum *** Yalnız yatılmıyor Gönül avutulmuyor Ele anlatılmıyor Olmuyor olmuyor *** Sensiz yaşanır mı Buna can dayanır mı Dayanmaz yüreğim yanar Öyle kolay değil Sil baştan demek Nasıl susacak arzular

İnsafsız Sen canımdan da candın Hiç bitmeyecek sandım Kapıldım bir kere seyrine sevdanın Nefes bile almadım *** Sen canımdan da candın Hiç bitmeyecek sandım Kapıldım bir kere seyrine sevdanın Nefes bile almadım *** Bir sana yandım ben Bir sana kitapsız Bir sana aldandım Bir sana insafsız *** Bu sevda böyle gitmez Yarın düne kar etmez İnceden inceye kavrulur savrulur Gönül sahillerinde *** Sen canımdan da candın Hiç bitmeyecek sandım Kapıldım bir kere seyrine sevdanın Nefes bile almadım *** Bir sana yandım ben Bir sana kitapsız Bir sana aldandım Bir sana insafsız *** Bir sana yandım ben Bir sana kitapsız Bir sana aldandım Bir sana insafsız