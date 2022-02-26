Ah Şu Bekarlık Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Ah Şu Bekarlık
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Şöyle bir sigara yaksam
Onamı buna mı baksam
Acep hangisiyle çıksam
***
Baktığım bana bakmıyor
Bana bakan iç açmıyor
Nasılda aklım kaçmıyor
***
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
***
Bu saatte kim kalkacak
Şimdi saat zırlayacak
Çayı kim hazırlayacak
***
Bu hangi musluğun sesi
Bunlar kimin elbisesi
Rezilliğin son perdesi
***
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
***
Evliler akıl veriyor
Evlenme aslanım diyor
Bizlere yol gösteriyor
***
Yaş haddinin geçmesi var
Bunu evde kalması var
Saçı başı yolması var
***
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık
Ah şu bekarlık, bekarlık
Bunun neresi sultanlık