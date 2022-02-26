İbrahim Erkal

Şöyle bir sigara yaksam Onamı buna mı baksam Acep hangisiyle çıksam *** Baktığım bana bakmıyor Bana bakan iç açmıyor Nasılda aklım kaçmıyor *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık *** Bu saatte kim kalkacak Şimdi saat zırlayacak Çayı kim hazırlayacak *** Bu hangi musluğun sesi Bunlar kimin elbisesi Rezilliğin son perdesi *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık *** Evliler akıl veriyor Evlenme aslanım diyor Bizlere yol gösteriyor *** Yaş haddinin geçmesi var Bunu evde kalması var Saçı başı yolması var *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık