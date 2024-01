İbrahim Erkal

Penceremin önündeyim ahhh dalmışım gök yüzüne Bulutların arasında yer ararken kendime Bulutların arasında yer ararken kendime *** Sonsuzluğu dolaşırken Sensizliğe alışırken Her şeyini unutmuşken Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın *** Sonsuzluğun ötesindeyim gölgen gölgem üstüne Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime *** Sonsuzluğu dolaşırken Sensizliğe alışırken Her şeyini unutmuşken Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın *** Vefasızlığını affedemedim Sana olan zaafımı hazmedemedim Aramazdım sormazdım Seni tanımazdım bile Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın (Kahretsin) Kahretsin (Aklımdasın) (Ve sen bunun)

Bazen bir şarkı gibi ağlamaklısın Bazen delicesine köpürürsün sevdalı Bazen delicesine köpürürsün sevdalı *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Bazen bir derbeder ki doruğundasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Ah, anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun