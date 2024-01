İbrahim Erkal

Alem Bozulmuş Kime inanayım kime güveneyim Kime değer verip kimi seveyim Kime ağlayayım kime güleyim Alem hoş olmuş ben neyleyim Ne söyleyeyim *** Kimin elleri kimin cebinde Kimin kaderi kimin elinde Kimin hayatı kimin dilinde Alem boş olmuş ben neyleyim Ne söyleyeyim *** Kimisi büyürken kimisi çöker Rahatın derdini rahatsız çeker Kimisi çaresiz boynunu büker Alem bozulmuş ben neyleyeyim Ne söyleyeyim *** Birisi her şeyi tüketip atar Birisi yoksulluk içinde batar Birisi dostluğu ucuza satar Alem kuş olmuş ben neyleyim Ne söyleyeyim

Ağzım Yanmış Yanarım da boşa giden Günlerime yanarım Yanarım da sana verdiğim Ömrüme yanarım *** Yüreğimde depremler Beynimden geçiyor trenler Allah'ından bulsunlar Beni bende bitirenler *** Bir daha sevmem asla Ağzım yanmış benim Kör olası bir aşkta Canım yanmış benim *** Of of of of *** Ağlarımda boşa giden Günlerime ağlarım Ağlarımda sana verdiğim Ömrüme ağlarım

Aşk Bebeğim Günaydınım iyi günüm hoş günüm Geçmesin sensiz asla bir boş günüm Bir gün göremezsem o gün Üzgünüm üzgünüm üzgünüm gülüm *** Aşk bebeğim sana geleceğim Seni seveceğim merak etme Aşk sıcağım sana varacağım Seni alacağım merak etme *** Gülen yüzüm tatlı sözüm gündüzüm Sensiz geçen her gün veriyor hüzün Bir gün göremezsem o gün Öksüzüm öksüzüm öksüzüm gülüm *** Gazel Hayatımın gülen yüzü Karanlık dünyamın gündüzü Sensiz bir gün bana haram Gidem Allah'a yalvaram Sen gelince aman aman İyi olur gönül yaram

Büyük Yalnızlık Sahte gönüllerde sevgi aradım Olmadı bir türlü olmadı gitti Virane gönlümü dolduramadım Dolmadı bir türlü dolmadı gitti *** Bu büyük yalnızlık biter mi bilmem Bir daha bu gönül sever mi bilmem Ziyan oldu gönlüm ihaneti gördüm Benim buna ömrüm yeter mi bilmem *** Düşmedi dilimden Mevla'ma duam Hayırlısıyla gönlüme sultan Yıllardır ümitle beklenen o an Gelmedi bir türlü gelmedi gitti

De Get Yalan Dünya Salkım salkım üzümdür Dostum iki gözümdür Geçmem geçmem vazgeçmem *** Sevilecek neyin kaldı? Meğer aşklar hep yalandı Sevilecek neyin kaldı? Sanki aşklar hep yalandı *** Neyine güveneyim? De get yalan dünya Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya *** Neyine güveneyim? De get yalan dünya Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya *** Aşk zehirli yılan imiş Genç ömrümü çalan imiş Yandım yandım aldandım *** Güzel olan neyin kaldı? Sanki aşklar hep yalandı Güzel olan neyin kaldı? Sanki aşklar mazide kaldı *** Neyine güveneyim? De get yalan dünya Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya *** Neyine güveneyim? De get yalan dünya Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya *** Neyine güveneyim? De get yalan dünya Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya Aşkımı çalan dünya Kimlere? Kimlere kalan dünya *** Neyine güveneyim? De get yalan dünya Seni nasıl seveyim?

Hele Dadaş Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Ey bu derenin uzuni Kıramadım buzuni Aldım Çerkez kızıni Çekemedim nazıni *** Heley dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musun, boş musun? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Kale kaleye bakar Kaleden toplar atar Ey bu zamane kızlari Dadaş diye can atar *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan?

Nasıl Sevmiştim Şarkılar yazdım sana Milyonlar adını duydu Reva mıydı bu bana Yapacağın bu muydu *** Işıklarımı aldın hasret bıraktın sana Bu güzelim dünyayı dar ettin sen bana *** Ben ne yokuşlar çıktım Ben ne duvarlar yıktım Sevgi çölünde acıktım Sığındım sana *** Ben dostluk deryasında Çok sevdim çok sevildim Bir mutluluk rüyasında Sana çok kötü yenildim *** Lanet olsun gücüm yetmiyor Lanet olsun sözüm geçmiyor Nasıl sevmiştim seni *** Ömrümü verdim sana Cümle alem bunu duydu Neler çektirdin bana Senin aşkın bu muydu

Sabır Masum bir sevda uğruna Yetmedi mi bunca kahır Merhamet et bu kuluna Sabır ver Allah'ım sabır *** Yaşanmıyor aşk olmasa Sevmesen dert sevsen tasa Sonunda girdim çıkmaza Sabır ver Allah'ım sabır *** Bir zalime düşenlere Sabır ver Allah'ım sabır Deli gibi sevenlere Sabır ver Allah'ım sabır *** Gönül verip bir kuluna Sevmek mi benim günahım Secde etmişim yoluna Sabır ver Allah'ım sabır

Sarı Gelin Erzurum çarşı pazar Leylim amman sarı gelin İçinde bir kız gezer Ah nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman sona yarim *** Elinde kağıt kalem leylim aman Dertlere melhem yazar Ah nenen ölsün sarı gelin aman *** Erzurum'da bir kuş var leylim aman Kanında gümüş var leylim aman Yarim gitti gelmedi Elbet bunda bir iş var

Sevin Gönül Aman aman… Yanıyor yüreğim yanıyor Yine yine sevdalanıyor Başımda yeller dolanıyor Bahardan olsa gerek *** Sevin gönül Sevin yar geliyor Yar gelince Dünyalar geliyor *** Aman aman… Doluyor yüreğim doluyor Her nefeste aşk soluyor Bana bir şeyler oluyor Bahardan olsa gerek *** Sevin gönül sevin yar geliyor Yar gelince dünyalar geliyor

Seviyorum Mu Ne Ne zaman elimi tutsan yüzüme baksan Bakamıyorum utanıyorum kızarıyorum Ben seni seviyorum mu ne? *** Ne zaman açık saçık giyinsen Kıskanıyorum kıskanıyorum Kıskanıyorum Ben seni seviyorum mu ne? *** Allah kahretsin yine yine Bağlanıyorum bağlanıyorum Bağlanıyorum mu ne? *** Ne zaman gitsen buralardan Hep özlüyorum hep istiyorum Hep bekliyorum Ben seni seviyorum mu ne? *** Ne zaman ağlasan kendimi Tutamıyorum tutamıyorum Ve ağlıyorum Ben seni seviyorum mu ne? *** Alışkanlığım oldun unutkanlığım sen Korkularım kaygılarım sen Ne kadar aşktan ağzım yansa da Üfleyemiyorum yoğurdu bu kez Bilmem ki... Aşkımsın mı? Canımsın mısın?

Tut Nefesini Çok zamandır bekliyorsun, bu anı biliyorum İnan bende senin kadar, senin kadar istiyorum Bu kelime bizim oralarda kolay söylenmez Kutsaldır Emin olmak istedim emin oldum Şimdi üç dört *** Tut nefesini tut tut söylüyorum Tut seni çok çok seviyorum Kaç zamandır tutuyorum *** Kendimi bilmezsin Öylesine yazdım seni Yüreğime silemezsin *** Bu kelime bizim oralarda Kolay söylenmez kutsaldır Emin olmak istedim emin oldum Şimdi üç dört *** Tut nefesini tut tut söylüyorum Tut seni çok çok seviyorum

Yazılıyorum Sana Kaç kere dedim sana Öyle bakma bana Kaç kere dedim sana Ah, öyle bakma bana *** Gözümü gözünden alamıyorum Serimi ellere salamıyorum Senden ayrı kalamıyorum Duramıyorum, duramıyorum *** Asılıyorum sana, kesiliyorum sana Yazılıyorum kız yazılıyorum Katılıyorum sana, tutuluyorum sana Tutamıyorum beni tutamıyorum *** Asıliyorum saa, kesiliyirum saa Yazıliyurum kız yazilıyurum Katıliyurum saa, tutuliyurum saa Tutamiyurum beni tutamiyurum *** Kaç kere geldim sana Ne verdin ki bana Kaç kere geldim sana Ah, ne verdin ki bana *** Gözümü gözünden alamıyorum Bir çıkar yol bulamıyorum Senden ayrı kalamıyorum Yapamıyorum yapamıyorum *** Asılıyorum sana, kesiliyorum sana Yazılıyorum kız yazılıyorum Katılıyorum sana, tutuluyorum sana Tutamıyorum beni tutamıyorum *** Asıliyorum saa, kesiliyirum saa Yazıliyurum kız yazilıyurum Katıliyurum saa, tutuliyurum saa Tutamiyurum beni tutamiyurum *** Asılıyorum sana, kesiliyorum sana Yazılıyorum kız yazılıyorum Katılıyorum sana, tutuluyorum sana Tutamıyorum beni tutamıyorum