İbrahim Erkal

Yalanmış her şey Hiç yaşanmamış Bir ben hissetmişim Bir ben anlamış *** Öyle mi zalim? Ruhun duymamış Ne kadar kolay diyorsun Bir şey olmamış Öyle mi zalim? *** Sen sevgiye saygısı yok Sen ahiretten kaygısı yok Yüreğinde duygusu yok Sen bu kadarlık şeysin *** Sana beddua etmem asla Bugününle dünü kıyasla Sana selam bile fazla, anla Belki anlarsın zamanla *** Pişman ettin Doğduğuma Değmedin hiç Sararıp solduğuma *** Pişman ettin Seni düşünüp Hep senin için Kahrolduğuma Öyle mi zalim? *** Sen sevgiye saygısı yok Sen ahiretten kaygısı yok Yüreğinde duygusu yok Sen bu kadarlık şeysin *** Sana beddua etmem asla Bugününle dünü kıyasla Sana selam bile fazla, anla Belki anlarsın zamanla