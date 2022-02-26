Anlarsın Zamanla Şarkı Sözleri
İbrahim Erkal Anlarsın Zamanla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Anlarsın Zamanla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anlarsın Zamanla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal
Anlarsın Zamanla
Tüm Şarkıları
-
Yalanmış her şey
Hiç yaşanmamış
Bir ben hissetmişim
Bir ben anlamış
***
Öyle mi zalim?
Ruhun duymamış
Ne kadar kolay diyorsun
Bir şey olmamış
Öyle mi zalim?
***
Sen sevgiye saygısı yok
Sen ahiretten kaygısı yok
Yüreğinde duygusu yok
Sen bu kadarlık şeysin
***
Sana beddua etmem asla
Bugününle dünü kıyasla
Sana selam bile fazla, anla
Belki anlarsın zamanla
***
Pişman ettin
Doğduğuma
Değmedin hiç
Sararıp solduğuma
***
Pişman ettin
Seni düşünüp
Hep senin için
Kahrolduğuma
Öyle mi zalim?
***
Sen sevgiye saygısı yok
Sen ahiretten kaygısı yok
Yüreğinde duygusu yok
Sen bu kadarlık şeysin
***
Sana beddua etmem asla
Bugününle dünü kıyasla
Sana selam bile fazla, anla
Belki anlarsın zamanla