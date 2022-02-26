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7/24 Dinle Deli Kızın Türküsü

Deli Kızın Türküsü Şarkı Sözleri

İbrahim Erkal Deli Kızın Türküsü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Deli Kızın Türküsü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deli Kızın Türküsü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

Deli Kızın Türküsü

  • Anlatamam

  • Kalbim Ege'de Kaldı

  • Küçüğüm

  • Masum Değiliz

  • Sude

  • Adem Olan Anlar

  • Deli Kızın Türküsü

  • Dert Faslı

  • Tenna

  • Dua

  • Gözlerine Göz Değmiş

  • Homini-Pufidi-Tumba

  • Aşkları da Vururlar

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