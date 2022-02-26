İbrahim Erkal

Anlatamam Saçları simsiyah gözleri bir ilah Ben onu sevmesem tanımasam çok günah İnan inan dostum bunu ben Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam *** Bir anda vuruldum vuruldum ben ona Asla içimden atamam Bakışı başka gülüşü başka Düşürdü aşka anlatamam *** Herkesi her şeyi hayatı çok sevdim Ben onu görünce dünyamı değiştirdim İnan inan dostum bunu ben Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam

Kalbim Ege'de Kaldı Cigaramı sardım karşı sahile Yaktım ucuna acıları Ağları attım anılar doldu Ağlar hasretimin kıyıları *** Yareme tuz diye yakamoz bastım Tek şahidim aydı Aman aman Bir elimde defne Bir elimde sevdan Kalbim egede kaldı *** Kadehimi vurdum karşı yakaya Efeler kalktı şerefe Sevgimi attım dostlar tuttu Bir ağıt yaktı kadere *** Yareme tuz diye yakamoz bastım Tek şahidim aydı Aman Aman Bir elimde defne Bir elimde sevdan Kalbim egede kaldı *** Aman efendim Ayrılık ölümden beter Canım efendim Yeter bu hasretlik yeter Aman efendim Bana bir merhaba gönder Canım efendim

Küçüğüm Küçüğüm daha çok küçüğüm Bu yüzden bütün hatalarım Öğünmem bu yüzden Bu yüzden kendimi Özel önemli zannetmem *** Küçüğüm daha çok küçüğüm Bu yüzden bütün saçmalamam Yenilmem bu yüzden Bu yüzden kendime hala güvensizliğim *** Ne kadar az yol almışım Ne kadar az Yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan kocaman rengarenk Geçici oyuncak zaferler *** Ne kadar az yol almışım Ne kadar az Yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan kocaman rengarenk Geçici oyuncak zaferler *** Küçüğüm daha çok küçüğüm Bu yüzden bütün korkularım Gururum bu yüzden Bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım *** Küçüğüm daha çok küçüğüm Bu yüzden sonsuz endişem Savunmam bu yüzden Bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem *** Ne kadar az yol almışım Ne kadar az Yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan kocaman rengarenk Geçici oyuncak zaferler *** Ne kadar az yol almışım Ne kadar az Yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan kocaman rengarenk Geçici oyuncak zaferler *** Küçüğüm daha çok küçüğüm