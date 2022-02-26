Avuçlarımda Tutamadım Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Avuçlarımda Tutamadım
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Sana olan düşkünlüğüm hiç değişmedi
Tadım da sen tuzum da sen bir tanem
İsmin dudağımdan bir an düşmedi
Aklım da sen fikrim de sen bir tanem
***
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden
***
Uçup da gittin avuçlarımdan, tutamadım
***
Bu gidişin yüreğime inan sinmedi
Yazım da sen kışım da sen bir tanem
Hasretinden acılarım dinmedi
Aşkım da sen canım da sen bir tanem
***
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden
***
Hep sonradan bilinirmiş değerler
Hep sonra anlaşırmış meğerler
Nasılsa gitti gider herkes ne derse desin
Benim gönlüm çaresiz giden yare aahh aahh etsin