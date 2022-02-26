İbrahim Erkal

Sana olan düşkünlüğüm hiç değişmedi Tadım da sen tuzum da sen bir tanem İsmin dudağımdan bir an düşmedi Aklım da sen fikrim de sen bir tanem *** Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden *** Uçup da gittin avuçlarımdan, tutamadım *** Bu gidişin yüreğime inan sinmedi Yazım da sen kışım da sen bir tanem Hasretinden acılarım dinmedi Aşkım da sen canım da sen bir tanem *** Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden *** Hep sonradan bilinirmiş değerler Hep sonra anlaşırmış meğerler Nasılsa gitti gider herkes ne derse desin Benim gönlüm çaresiz giden yare aahh aahh etsin