İbrahim Erkal

Kapına geldim kaç kere arsızım Senin aşkından her şeye duyarsızım Sensiz geçen günde dinmez benim gönül sızım Özledim seni amma *** Bir çocuk benim yüreğim Bir kuş benim korkularım Bir nefes kızgınlıklarım Bir, hepsi bir *** Bir çocuk benim yüreğim Bir kuş benim korkularım Bir nefes kızgınlıklarım Bir, hepsi bir *** Kitabımda bir Kalem, silahım bir Sensin günahım bir umut Allah'ım Bir, hepsi bir *** Kitabımda bir Kalem silahım bir Sensin günahım bir umut Allah'ım Bir, hepsi bir Kitabımda *** Kaç kere sabahladım sokağının başında Sana olan bu sevgim bilmem kaç bin yaşında Umurumda mı ki sanki yansam senin aşkında Sevmişim seni amma *** Bir çocuk benim yüreğim Bir kuş benim korkularım Bir nefes kızgınlıklarım Bir, hepsi bir *** Bir çocuk benim yüreğim Bir kuş benim korkularım Bir nefes kızgınlıklarım Bir, hepsi bir *** Kitabımda bir Kalem, silahım bir Sensin günahım bir umut Allah'ım Bir, hepsi bir *** Kitabımda bir Kalem, silahım bir Sensin günahım bir umut Allah'ım Bir, hepsi bir Kitabımda...