Bir Şarkı Sözleri
İbrahim Erkal Bir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Bir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kapına geldim kaç kere arsızım
Senin aşkından her şeye duyarsızım
Sensiz geçen günde dinmez benim gönül sızım
Özledim seni amma
***
Bir çocuk benim yüreğim
Bir kuş benim korkularım
Bir nefes kızgınlıklarım
Bir, hepsi bir
***
Bir çocuk benim yüreğim
Bir kuş benim korkularım
Bir nefes kızgınlıklarım
Bir, hepsi bir
***
Kitabımda bir
Kalem, silahım bir
Sensin günahım bir umut Allah'ım
Bir, hepsi bir
***
Kitabımda bir
Kalem silahım bir
Sensin günahım bir umut Allah'ım
Bir, hepsi bir
Kitabımda
***
Kaç kere sabahladım sokağının başında
Sana olan bu sevgim bilmem kaç bin yaşında
Umurumda mı ki sanki yansam senin aşkında
Sevmişim seni amma
***
Bir çocuk benim yüreğim
Bir kuş benim korkularım
Bir nefes kızgınlıklarım
Bir, hepsi bir
***
Bir çocuk benim yüreğim
Bir kuş benim korkularım
Bir nefes kızgınlıklarım
Bir, hepsi bir
***
Kitabımda bir
Kalem, silahım bir
Sensin günahım bir umut Allah'ım
Bir, hepsi bir
***
Kitabımda bir
Kalem, silahım bir
Sensin günahım bir umut Allah'ım
Bir, hepsi bir
Kitabımda...