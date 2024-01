İbrahim Erkal

Bir Şans Daha Sensiz geçen her günüm Seni bende bir can yaptı Meğer sensiz bir hiçmişim Nede güzel anlattım *** Sevgim için aşkım için Bu naçize hatırım için Bir şans daha Bir şans daha sevgilim *** Kulağında sözlerini Gözlerimde gözlerini Bedenimde ellerimi Seni istiyorum seni *** Sensizliğin kaçı bilmem Saymayalı günleri Hepsi aynı birbirinin Hepsi beter bir birinde Anla halimden

Akşam Olanda Giydiğim aldır Al dudak baldır Giydiğim aldır Al dudak baldır Ne güzel haldır Akşam olanda Ne güzel haldır Akşam olanda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Mumlar yananda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Şamlar yananda *** Giydiğim atlas İğneler batmaz Giydiğim atlas İğneler batmaz Yar bensiz yatmaz Akşam olanda Yar bensiz yatmaz Akşam olanda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Mumlar yananda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Şamlar yananda *** Giydiğim sarı Sen kimin yari? Giydiğim sarı Sen kimin yari? Ağlatma bari Akşam olanda Ağlatma bari Akşam olanda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Mumlar yananda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Şamlar yananda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Mumlar yananda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Şamlar yananda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Mumlar yananda *** Akşam olanda Bade dolanda Akşam olanda Şamlar yananda

Ağla Gözlerim O bende ben bırakmadı Dudağımda hâlâ adı O bende ben bırakmadı Dudağımda hâlâ adı *** Yıllar var ki anlamadı Ben onda hiç kalmamışım Anlamışım ama geç anlamışım Ben onda hiç kalmamışım Anlamışım ama geç anlamışım *** Ağla gözlerim, ağla Ne kadar da yalnızmışım Ağla gözlerim, ağla Ne kadar geç anlamışım *** O bende benden öteydi Anlamadım, derdi neydi O bende benden öteydi Anlamadım, derdi neydi *** Ne vermezdim isteseydi Ben onda hiç kalmamışım Anlamışım ama geç anlamışım Ben onda hiç kalmamışım Anlamışım ama geç anlamışım *** Ağla gözlerim, ağla Ne kadar da yalnızmışım Ağla gözlerim, ağla Ne kadar geç anlamışım *** Neyi kaldı be usta?

Aşkım Aşkım Alın yazımsın, gönül sazımsın Sinemde sinmiş ince sızımsın Hasretin bitmez, yangınım gitmez Telefonum yetmez anlamalısın *** Sen benden uzak ben senden uzak Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım) Ben ne eylesem, ben ne söylesem Ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım) *** Sen benden uzak ben senden uzak Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım) Ben ne eylesem, ben ne söylesem Ah, ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım) *** Hasretindeyim, özlemindeyim Boncuk gözlerinin hapsindeyim Sensizlik ölüm, çekilmez zulüm Ne olacak halim beklemekteyim *** Sen benden uzak ben senden uzak Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım) Ben ne eylesem, ben ne söylesem Ah, ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım) *** Sen benden uzak ben senden uzak Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım) Ben ne eylesem, ben ne söylesem Ah, ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım) *** Aşkım aşkım *** Sen benden uzak ben senden uzak Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım) Ben ne eylesem, ben ne söylesem Ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım)

Kaldırım Taşları O yandan gel o yandan görünmüyon boyandan Kız ne zaman büyüdün nedir bu naz bu endam Kaldırım taşları sıra kenardan bel kıra kıra Aklımı baştan aldı bir kere öpsem Immuah yanağından ummuah dudağında *** Gidiyom Ankara'dan yandım başı karadan Gün gelir kavuşturur seni beni yaradan Kaldırımın taşları boya naza dermesin selvi boya Kaldırımın taşları gel öpeyim kız doya doya Aklımı baştan aldı bir kere öpsem Immuah yanağından ummuah dudağında *** Kaldırımın taşları bozuk Seni alamazsam çok yazık Aklımı baştan aldı bir kere öpsem Immuah yanağından ummuah dudağında

Nereye Kadar Vakit gittikçe yaklaşıyor içimde dinmeyen arzularım var Geç kaldım demeyi istemiyorum bu yalnızlık daha bu sensizlik daha nereye kadar... Kimini kaçırdım kimine erken seneleri yedim bunları derken ömür bir su gibi akıp giderken bu yalnızlık daha bu sensizlik daha nereye kadar... *** Gecem çıkmaz sabaha hasret kaldım günaha Böyle yalnızlık daha böyle sensizlik nereye kadar... Akşam olur ay doğarmış bana ne sudaki yakamozlarmış bana ne Rüzgar aşk için ağlarmış bana ne yalnızım yalnız... Gecem çıkmaz sabaha hasret kaldım günaha Böyle sensizlik daha böyle yalnızlık daha nereye kadar... *** Her günü yalnız karşılamaktan her geceyi yalnız kucaklamaktan bıktım Hayatımın en güzel anı evcilik onu bile çocukluğumda bıraktım uzaktan baktım Hani ben çok şey olacaktım hani ben her şey olacaktım Kim derdi ki var olan her şeyimle bir gün yalnız kalacak Hayatın filmlerdeki gibi olmadığını çok acı anlayacaktım Gecem çıkmaz sabaha hasret kaldım günaha böyle sensizlik böyle pişmanlık daha nereye kadar

Sevme Nasıl anlatayım pişmanlığımı Sensiz ne haldeyim sorma sorma Sana bakanlara düşmanlığımı Cahilliğime de yorma yorma *** Sen gideli her şey renginden oldu Gönlümün gülleri sarardı soldu Hayatımın gülen yüzü kayboldu Bir çift dileğim var kırma kırma Ahh bir çift dileğim var kırma kırma *** Tutma benim gibi onun elini Onu benim gibi sevme sevme Ben kimseyi sevmedim senin gibi Sende benim gibi sevme sevme Sende benim gibi sevme sevme *** Nasıl sever nasıl kıskanırmışım Nasılda gitmene sessiz kalmışım Sen gitmişsin ama ben anlamışım Hala seviyorsan durma durma *** Bakma benim gibi onun yüzüne Ona yüreğini verme verme Bakma benim gibi onun gözüne Gönül sarayını serme serme Ahh gönül sarayını ona gösterme *** Tutma benim gibi onun elini Onu benim gibi sevme sevme Ben kimseyi sevmedim senin gibi Sende benim gibi sevme sevme Sende benim gibi sevme sevme Sende benim gibi sevme sevme Sende benim gibi sevme sevme

Usta Usta be! Sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir Hani aklını kafatasında tutamazsın ya Hani mantıksızlaşır Hani anlamsızlaşır Ama onsuzlaşamazsın ya Hiç oldun mu usta? *** Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun Yoksa bu saçlar bu kadar ağarıp Bu gözler bu kadar dolup Ve sen bu kadar susamazsın *** Usta be! Sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, aç, açıkta Rutubet sinmiş duvarların arasında Pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? *** Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları Dar gününde mumla aradın mı hiç? Anladım, aramışsın be usta, aramışsın *** Ya usta! Sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan Benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? *** Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden Güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? *** Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek İçinde esirmişsin gibi bir sen Çırılçıplak, savunmasız Hiç oldun mu be usta? *** Anladım, konuşmayacaksın be usta Ama ben anladım usta

Yağmur Yağar Yağmur yağar, ben yürürüm Gözlerini düşünürüm Yağmur yağar, ben yürürüm Gözlerini düşünürüm *** Sen yanımda olmayınca Üzülürüm, üzülürüm Sen yanımda olmayınca Üzülürüm, üzülürüm *** Seviyorum Allah için Yalanım yok, seviyorum Seviyorum Allah'ımdan Seni her gün diliyorum *** Yağmur yağar, ıslanırım Düşlerime yaslanırım Yağmur yağar, ıslanırım Düşlerime yaslanırım *** Ben bir deli fişek gülüm Sen gelince uslanırım Ben bir deli fişek gülüm Sen gelince uslanırım *** Seviyorum Allah için Yalanım yok, seviyorum Seviyorum Allah'ımdan Seni her gün diliyorum *** Seviyorum Allah için Yalanım yok, seviyorum Seviyorum Allah'ımdan Seni her gün diliyorum

İki Yarısıyız Şu üç günlük dünyada güzelim Gel boş şeylere sarılmayalım *** İki yarısıyız Biz bir elmanın Ne anlamı var Ayrı olmanın *** O yüzünden, Bu yüzünden Gönlümüzü kırıp darılmayalım *** İki yarısıyız Biz bir elmanın Ne anlamı var Ayrı olmanın *** Paran olmasın Pulun olmasın Neşen bozulmasın *** İki yarısıyız Biz bir elmanın Ne anlamı var Ayrı olmanın Gönlünde aşkım bulunsun Ömrüm sana feda olsun *** İki yarısıyız Biz bir elmanın Ne anlamı var Ayrı olmanın *** O dünyada, Bu dünyada Hakkım sana helal olsun *** İki yarısıyız Biz bir elmanın Ne anlamı var Ayrı olmanın *** Paran olmasın Pulun olmasın Neşen bozulmasın *** İki yarısıyız Biz bir elmanın Ne anlamı var Ayrı olmanın

İyi Hatun Ah be kardeşim bu ne haldir Nedir çektiğimiz bu aşktan Be kardeşim gel uyandır Niye düşünmeyiz ki baştan *** Anlamadım ben bunu kaderin oyununu İyi hatun adam eder adamı Kötü hatun verem eder adamı İyi adam sultan eder hanımı Kötü adam yoldan eder hanımı *** Ah be kardeşim yine yandık Sahte sözlere inandık Bu sevda denizinde nasılda düşüp saplandık Anlamadım ben bunu kaderin oyununu *** Anlamadım ben bunu kaderin oyununu İyi hatun adam eder adamı Kötü hatun verem eder adamı İyi adam sultan eder hanımı Kötü adam yoldan eder hanımı

Defter Hanım Kalem Bey Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen Ayırdılar yolları, kopardılar dalları Birbirinden de beter, her ikisinin halleri *** Ayırdılar yolları, kopardılar dalları Birbirinden de beter, her ikisinin halleri Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık Arkaları sıra üzülenlere yazık *** Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen *** Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen *** Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi *** Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık Arkaları sıra üzülenlere yazık *** Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen