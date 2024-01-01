İbrahim Erkal

-
Sensiz geçen her günüm
Seni bende bir can yaptı
Meğer sensiz bir hiçmişim
Nede güzel anlattım
***
Sevgim için aşkım için
Bu naçize hatırım için
Bir şans daha
Bir şans daha sevgilim
***
Kulağında sözlerini
Gözlerimde gözlerini
Bedenimde ellerimi
Seni istiyorum seni
***
Sensizliğin kaçı bilmem
Saymayalı günleri
Hepsi aynı birbirinin
Hepsi beter bir birinde
Anla halimden
-
Giydiğim aldır
Al dudak baldır
Giydiğim aldır
Al dudak baldır
Ne güzel haldır
Akşam olanda
Ne güzel haldır
Akşam olanda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Şamlar yananda
***
Giydiğim atlas
İğneler batmaz
Giydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz
Akşam olanda
Yar bensiz yatmaz
Akşam olanda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Şamlar yananda
***
Giydiğim sarı
Sen kimin yari?
Giydiğim sarı
Sen kimin yari?
Ağlatma bari
Akşam olanda
Ağlatma bari
Akşam olanda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Şamlar yananda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Şamlar yananda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Mumlar yananda
***
Akşam olanda
Bade dolanda
Akşam olanda
Şamlar yananda
-
O bende ben bırakmadı
Dudağımda hâlâ adı
O bende ben bırakmadı
Dudağımda hâlâ adı
***
Yıllar var ki anlamadı
Ben onda hiç kalmamışım
Anlamışım ama geç anlamışım
Ben onda hiç kalmamışım
Anlamışım ama geç anlamışım
***
Ağla gözlerim, ağla
Ne kadar da yalnızmışım
Ağla gözlerim, ağla
Ne kadar geç anlamışım
***
O bende benden öteydi
Anlamadım, derdi neydi
O bende benden öteydi
Anlamadım, derdi neydi
***
Ne vermezdim isteseydi
Ben onda hiç kalmamışım
Anlamışım ama geç anlamışım
Ben onda hiç kalmamışım
Anlamışım ama geç anlamışım
***
Ağla gözlerim, ağla
Ne kadar da yalnızmışım
Ağla gözlerim, ağla
Ne kadar geç anlamışım
***
Neyi kaldı be usta?
-
Alın yazımsın, gönül sazımsın
Sinemde sinmiş ince sızımsın
Hasretin bitmez, yangınım gitmez
Telefonum yetmez anlamalısın
***
Sen benden uzak ben senden uzak
Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım)
Ben ne eylesem, ben ne söylesem
Ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım)
***
Sen benden uzak ben senden uzak
Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım)
Ben ne eylesem, ben ne söylesem
Ah, ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım)
***
Hasretindeyim, özlemindeyim
Boncuk gözlerinin hapsindeyim
Sensizlik ölüm, çekilmez zulüm
Ne olacak halim beklemekteyim
***
Sen benden uzak ben senden uzak
Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım)
Ben ne eylesem, ben ne söylesem
Ah, ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım)
***
Sen benden uzak ben senden uzak
Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım)
Ben ne eylesem, ben ne söylesem
Ah, ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım)
***
Aşkım aşkım
***
Sen benden uzak ben senden uzak
Acep ne yapsak, aşkım aşkım (aşkım)
Ben ne eylesem, ben ne söylesem
Ne suya düşsem aşkım aşkım (aşkım)
-
O yandan gel o yandan görünmüyon boyandan
Kız ne zaman büyüdün nedir bu naz bu endam
Kaldırım taşları sıra kenardan bel kıra kıra
Aklımı baştan aldı bir kere öpsem
Immuah yanağından ummuah dudağında
***
Gidiyom Ankara'dan yandım başı karadan
Gün gelir kavuşturur seni beni yaradan
Kaldırımın taşları boya naza dermesin selvi boya
Kaldırımın taşları gel öpeyim kız doya doya
Aklımı baştan aldı bir kere öpsem
Immuah yanağından ummuah dudağında
***
Kaldırımın taşları bozuk
Seni alamazsam çok yazık
Aklımı baştan aldı bir kere öpsem
Immuah yanağından ummuah dudağında
-
Vakit gittikçe yaklaşıyor içimde dinmeyen arzularım var
Geç kaldım demeyi istemiyorum bu yalnızlık daha bu sensizlik daha nereye kadar...
Kimini kaçırdım kimine erken seneleri yedim bunları derken
ömür bir su gibi akıp giderken bu yalnızlık daha bu sensizlik daha nereye kadar...
***
Gecem çıkmaz sabaha hasret kaldım günaha
Böyle yalnızlık daha böyle sensizlik nereye kadar...
Akşam olur ay doğarmış bana ne sudaki yakamozlarmış bana ne
Rüzgar aşk için ağlarmış bana ne yalnızım yalnız...
Gecem çıkmaz sabaha hasret kaldım günaha
Böyle sensizlik daha böyle yalnızlık daha nereye kadar...
***
Her günü yalnız karşılamaktan her geceyi yalnız kucaklamaktan bıktım
Hayatımın en güzel anı evcilik onu bile çocukluğumda bıraktım uzaktan baktım
Hani ben çok şey olacaktım hani ben her şey olacaktım
Kim derdi ki var olan her şeyimle bir gün yalnız kalacak
Hayatın filmlerdeki gibi olmadığını çok acı anlayacaktım
Gecem çıkmaz sabaha hasret kaldım günaha böyle sensizlik böyle pişmanlık daha nereye kadar
-
Nasıl anlatayım pişmanlığımı
Sensiz ne haldeyim sorma sorma
Sana bakanlara düşmanlığımı
Cahilliğime de yorma yorma
***
Sen gideli her şey renginden oldu
Gönlümün gülleri sarardı soldu
Hayatımın gülen yüzü kayboldu
Bir çift dileğim var kırma kırma
Ahh bir çift dileğim var kırma kırma
***
Tutma benim gibi onun elini
Onu benim gibi sevme sevme
Ben kimseyi sevmedim senin gibi
Sende benim gibi sevme sevme
Sende benim gibi sevme sevme
***
Nasıl sever nasıl kıskanırmışım
Nasılda gitmene sessiz kalmışım
Sen gitmişsin ama ben anlamışım
Hala seviyorsan durma durma
***
Bakma benim gibi onun yüzüne
Ona yüreğini verme verme
Bakma benim gibi onun gözüne
Gönül sarayını serme serme
Ahh gönül sarayını ona gösterme
***
Tutma benim gibi onun elini
Onu benim gibi sevme sevme
Ben kimseyi sevmedim senin gibi
Sende benim gibi sevme sevme
Sende benim gibi sevme sevme
Sende benim gibi sevme sevme
Sende benim gibi sevme sevme
-
Usta be!
Sen hiç aşık oldun mu?
Hani ayakların yerden kesilir
Hani aklını kafatasında tutamazsın ya
Hani mantıksızlaşır
Hani anlamsızlaşır
Ama onsuzlaşamazsın ya
Hiç oldun mu usta?
***
Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun
Yoksa bu saçlar bu kadar ağarıp
Bu gözler bu kadar dolup
Ve sen bu kadar susamazsın
***
Usta be!
Sen hiç yalnız kaldın mı?
Bir başına, tek başına, aç, açıkta
Rutubet sinmiş duvarların arasında
Pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı?
***
Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları
Dar gününde mumla aradın mı hiç?
Anladım, aramışsın be usta, aramışsın
***
Ya usta!
Sen hiç korktun mu?
Karanlıktan, yalnızlıktan
Benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu?
***
Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden
Güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta?
***
Sen hiç şöhret oldun mu be usta?
Hani üstünde ateşten bir gömlek
İçinde esirmişsin gibi bir sen
Çırılçıplak, savunmasız
Hiç oldun mu be usta?
***
Anladım, konuşmayacaksın be usta
Ama ben anladım usta
-
Yağmur yağar, ben yürürüm
Gözlerini düşünürüm
Yağmur yağar, ben yürürüm
Gözlerini düşünürüm
***
Sen yanımda olmayınca
Üzülürüm, üzülürüm
Sen yanımda olmayınca
Üzülürüm, üzülürüm
***
Seviyorum Allah için
Yalanım yok, seviyorum
Seviyorum Allah'ımdan
Seni her gün diliyorum
***
Yağmur yağar, ıslanırım
Düşlerime yaslanırım
Yağmur yağar, ıslanırım
Düşlerime yaslanırım
***
Ben bir deli fişek gülüm
Sen gelince uslanırım
Ben bir deli fişek gülüm
Sen gelince uslanırım
***
Seviyorum Allah için
Yalanım yok, seviyorum
Seviyorum Allah'ımdan
Seni her gün diliyorum
***
Seviyorum Allah için
Yalanım yok, seviyorum
Seviyorum Allah'ımdan
Seni her gün diliyorum
-
Şu üç günlük dünyada güzelim
Gel boş şeylere sarılmayalım
***
İki yarısıyız
Biz bir elmanın
Ne anlamı var
Ayrı olmanın
***
O yüzünden, Bu yüzünden
Gönlümüzü kırıp darılmayalım
***
İki yarısıyız
Biz bir elmanın
Ne anlamı var
Ayrı olmanın
***
Paran olmasın
Pulun olmasın
Neşen bozulmasın
***
İki yarısıyız
Biz bir elmanın
Ne anlamı var
Ayrı olmanın
Gönlünde aşkım bulunsun
Ömrüm sana feda olsun
***
İki yarısıyız
Biz bir elmanın
Ne anlamı var
Ayrı olmanın
***
O dünyada, Bu dünyada
Hakkım sana helal olsun
***
İki yarısıyız
Biz bir elmanın
Ne anlamı var
Ayrı olmanın
***
Paran olmasın
Pulun olmasın
Neşen bozulmasın
***
İki yarısıyız
Biz bir elmanın
Ne anlamı var
Ayrı olmanın
-
Ah be kardeşim bu ne haldir
Nedir çektiğimiz bu aşktan
Be kardeşim gel uyandır
Niye düşünmeyiz ki baştan
***
Anlamadım ben bunu kaderin oyununu
İyi hatun adam eder adamı
Kötü hatun verem eder adamı
İyi adam sultan eder hanımı
Kötü adam yoldan eder hanımı
***
Ah be kardeşim yine yandık
Sahte sözlere inandık
Bu sevda denizinde nasılda düşüp saplandık
Anlamadım ben bunu kaderin oyununu
***
Anlamadım ben bunu kaderin oyununu
İyi hatun adam eder adamı
Kötü hatun verem eder adamı
İyi adam sultan eder hanımı
Kötü adam yoldan eder hanımı
-
Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen
Ayırdılar yolları, kopardılar dalları
Birbirinden de beter, her ikisinin halleri
***
Ayırdılar yolları, kopardılar dalları
Birbirinden de beter, her ikisinin halleri
Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık
Arkaları sıra üzülenlere yazık
***
Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen
***
Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen
***
Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi
Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi
Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi
Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi
***
Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık
Arkaları sıra üzülenlere yazık
***
Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen
-
Ne rüzgarlar sustu, ne yağmur durdu
Sensiz de hayat devam ediyormuş
Ne fırtına dindi, ne güneş söndü
Sensiz de hayat devam ediyormuş
Aşkı veren Allah, sabrı da veriyormuş
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Çok zor olsa da ayrılık gülüm
Sensiz de hayat devam ediyormuş
Sanma hep yıkıldım, sanma üzgünüm
Hasretin uzaktan bakıp gidiyormuş
Aşkı veren Allah, sabrı da veriyormuş
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Hayatın tadı tuzuydun
Sanki kınalı kuzuydun
Menekşelerin kızıydın
Adın Bahar mıydı senin?
***
Vazgeçilmez bir tutkuydun
Gönül bahçemin ufkuydun
Gittin de kimlere uydun
Adın Sevda mıydı senin?
***
Yokluğun ateşten gömlek
Dayanamaz buna yürek
Unuttum istemeyerek
Adın Hasret miydi senin?
***
Her nefeste seni aldım
Her gece uykusuz kaldım
Sanki çölde susuz kaldım
Adın Leyla mıydı senin?
***
Unuturmuşum adını
Anlatırmışım tadını
Hayat kırsın inadını
Sen de buna gülmelisin
İşte buna üzülmelisin