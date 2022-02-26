İbrahim Erkal

Sabahın seher vaktinde Aklım kalmış sözlerinde Asalet var gözlerinde Bu can sana kurban olur *** Dersimi almışım senden İsmin düşmez ezberimizden Dersimi almışım senden İsmin düşmez ezberimizden *** Sana bakan gözlerimden Akan sana kurban olur *** Haydan olur huydun olur Nefes vermek soydan olur Bu bir kısmet meselesi Bellimi olur bellimi olur *** Söyle yeter ki sen söyle Akan ömrüm sende böyle İnan ki gönül gözüyle Bakan sana kurban olur *** Dersimi almışım senden Adın düşmez ezberimizden Dersimi almışım senden İsmin düşmez ezberimizden Sana bakan gözlerimden Akan sana kurban olur *** Haydan olur huydun olur Nefes vermek soydan olur Bu bir kısmet meselesi Bellimi olur bellimi olur