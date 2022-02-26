İbrahim Erkal Sek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Sek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sabahın seher vaktinde
Aklım kalmış sözlerinde
Asalet var gözlerinde
Bu can sana kurban olur
***
Dersimi almışım senden
İsmin düşmez ezberimizden
Dersimi almışım senden
İsmin düşmez ezberimizden
***
Sana bakan gözlerimden
Akan sana kurban olur
***
Haydan olur huydun olur
Nefes vermek soydan olur
Bu bir kısmet meselesi
Bellimi olur bellimi olur
***
Söyle yeter ki sen söyle
Akan ömrüm sende böyle
İnan ki gönül gözüyle
Bakan sana kurban olur
***
Dersimi almışım senden
Adın düşmez ezberimizden
Dersimi almışım senden
İsmin düşmez ezberimizden
Sana bakan gözlerimden
Akan sana kurban olur
***
Haydan olur huydun olur
Nefes vermek soydan olur
Bu bir kısmet meselesi
Bellimi olur bellimi olur