Her gelişin bayram bana Öyle bağlıyım ki sana Her gelişin bayram bana Öyle bağlıyım ki sana Bir heves oyun değil Ne olur beni anlasana *** Dur dur dur gitme yetmez Dur dur dur böyle dinmez Dur içimdeki yanan bu ateş Dur bu kadarla asla sönmez *** Bunu saymıyorum bunu saymıyorum Bir daha gel ne olur gel Sana doymuyorum sana doymuyorum Senlilik ömre bedel *** Her gidişin ölüm bana Anlatılmaz zulüm bana Her gidişin ölüm bana Anlatılmaz zulüm bana *** Al bu gönül ruhum sana Ne olur beni anlasana Dur dur dur gitme yetmez Dur dur dur böyle dinmez Dur içimdeki yanan bu ateş Dur bu kadarla asla sönmez *** Bunu saymıyorum bunu saymıyorum Bir daha gel ne olur gel Sana doymuyorum sana doymuyorum Senlilik ömre bedel *** Aldığım nefesten soruyorum da verdiğim nefeste bulamıyorum İki nefes arası ne kadarlıksın işte onu Bilemiyorum