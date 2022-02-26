Canımın İçi Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Canımın İçi
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Güneş doğar doğudan
Yakar beni doğrudan
Güneş doğar doğudan
Yakar beni doğrudan
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Sen buradan gideli
Başım kalkmaz ağrıdan
Sen buradan gideli
Başım kalkmaz ağrıdan
***
Canımın içi nerdesin?
Gözümün nuru nerdesin?
Bir haber ver gönlüme
Yürek yangınım dinsin
***
Başımın tacı nerdesin?
Gönül ilacı nerdesin?
Ayrılık acı bilmezsin
Gel de dinsin
***
Aşkın vurur dilime
Düşer birçok kelime
Aşkın vurur dilime
Düşer birçok kelime
***
Mecnun olsam, dolansam
Çıkar mısın yoluma?
Mecnun olsam, dolansam
Çıkar mısın yoluma?
***
Canımın içi nerdesin?
Gözümün nuru nerdesin?
Bir haber ver gönlüme
Yürek yangınım dinsin
***
Başımın tacı nerdesin?
Gönül ilacı nerdesin?
Ayrılık acı bilmezsin
Gel de dinsin