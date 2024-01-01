İbrahim Erkal

Canımın İçi Güneş doğar doğudan Yakar beni doğrudan Güneş doğar doğudan Yakar beni doğrudan *** Sen buradan gideli Başım kalkmaz ağrıdan Sen buradan gideli Başım kalkmaz ağrıdan *** Canımın içi nerdesin? Gözümün nuru nerdesin? Bir haber ver gönlüme Yürek yangınım dinsin *** Başımın tacı nerdesin? Gönül ilacı nerdesin? Ayrılık acı bilmezsin Gel de dinsin *** Aşkın vurur dilime Düşer birçok kelime Aşkın vurur dilime Düşer birçok kelime *** Mecnun olsam, dolansam Çıkar mısın yoluma? Mecnun olsam, dolansam Çıkar mısın yoluma? *** Canımın içi nerdesin? Gözümün nuru nerdesin? Bir haber ver gönlüme Yürek yangınım dinsin *** Başımın tacı nerdesin? Gönül ilacı nerdesin? Ayrılık acı bilmezsin Gel de dinsin

Anlatamam Saçları simsiyah gözleri bir ilah Ben onu sevmesem tanımasam çok günah İnan inan dostum bunu ben Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam *** Bir anda vuruldum vuruldum ben ona Asla içimden atamam Bakışı başka gülüşü başka Düşürdü aşka anlatamam *** Herkesi her şeyi hayatı çok sevdim Ben onu görünce dünyamı değiştirdim İnan inan dostum bunu ben Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam

Bir Güzel Sevdim Bir güzel sevdim ismi de güldü Evlenelim dedim üstüme güldü Onunla günler su gibi aktı Terk eyledi gitti dünyamı yıktı *** Bir güzel sevdim ismi de Gülay Naz etmesi sorun sevmesi olay Biraz mıymıntı çok duygusaldı Onunla sevgimiz mezara kaldı *** Bir güzel sevdim ismi de Fatoş Oynaması hoş gülmesi bir hoş Belli olmaz onun baharı yazı Çekilmez oluyor içince nazı *** Çok güzel sevdim hepsi bir afet Allah'ım sen günahlarımı affet

Ellere Düş Bu kaçıncı terk edişin? Bu kaçıncı geri dönüşün? Kendini ne sanıyorsun? Bu konuyu çok iyi düşün *** Her gidişin dönüşünde Beni hazır buluyorsun Sabrında bir sonu vardır Hiç hesaba katmıyorsun Hep ben yedek, hep ben yedek Artık bu iş sürmeyecek *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Senin gibi yoktur sanma Böyle bir duyguya kanma Öyle bir git, öyle bir git Bir daha da asla dönme *** Toleranslar bitti artık Yalanların sonu geldi Ettiklerin yetti artık Sana olan sevgim öldü Hep ben yedek, hep ben yedek Artık bu iş sürmeyecek *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş

Potpori-Ela Gözlüm Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım ol melul melul Kerem et aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını sil melul melul *** Erzurum ?dan geçerim Gel iki gözüm nerde o Sözün tutmaz mı yüzün ? Soğuk suyundan içerim Kurbanın olayım hayranın olayım Uğrunda öleyim mi ? Erzurum güzel dolsa yine seni seçerim *** Fındıklı bizde yolumuz beyim aman aman Hovarda çıktıda bizim soyumuz Bu bizim eskide huyumuz beyim aman aman Sen hancı ben yolcu Çatmada kaşların Yar dola boynuma kolların

Sadede Gelelim Bu dünyanın derdi çok Paylaşmaya gelen yok Önüne gelen ahkâm keser Boş laflara karnımız tok *** Hayat güzel ömür az Çekilmiyor fazla naz Bir imza için katlanılmaz Sadede gelelim biraz *** Olmalı yar olmalı Aşk gönlüne dolmalı Ömrünü verdiğin yar Buna değer olmalı *** Çok seversin sevinirsin Aşk gömleği giyinirsin Evdeki hesap çarşıya uymaz Ömür boyu dövünürsün *** Atsan atılmaz Asla satılmaz Hiç kimseye anlatılmaz Bir imza için katlanılmaz Sadede gelelim biraz

Tutku Sen özümsün, sen sözümsün İki gözümsün sen Sen nefesim, sen hevesim Sen hasretimsin *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, ben vurgunum Tutkunum sana *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, sana mecburum Tutkunum sana *** Bir tanem Bir tanem Bir tanem Bir tanem *** Sen vazgeçilmez, hayatımın tek aşkı Sen anlatamadığım, öylesine bir tutku Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım Sen varya, sen varya *** Gel meleğim, tek dileğim Göz bebeğim gel Sen kanımsın, sen canımsın Tek dermanımsın *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, ben vurgunum Tutkunum sana *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, sana mecburum Tutkunum sana *** Bir tanem Bir tanem Bir tanem Bir tanem *** Bir tanem Bir tanem

Unutmadım Seni Sensizliğe bilsen nasıl dayandım Verdiğim o sözü hiç tutamadım Bir seni düşündüm bir sana yandım Unutmadım seni unutamadım *** Şarkılar vesile sazlar vesile Bu nasıl işkence bu nasıl çile Her şeyi unuttum kendimi bile Unutmadım seni unutamadım *** Başka yar sevmedim duyarsın diye Beni bir vefasız sayarsın diye Çok ümit besledim cayarsın diye Unutamadım seni unutamadım