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7/24 Dinle Gönlünüze Talibim

Gönlünüze Talibim Şarkı Sözleri

İbrahim Erkal Gönlünüze Talibim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Gönlünüze Talibim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlünüze Talibim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

Gönlünüze Talibim

  • Canısı

  • Unutmayacağım

  • A Bebeğim

  • Adam Gibi

  • Bende İsterem

  • Benimle Dans

  • Er Meydanı

  • Erzuruma Gel

  • Gözüm İstanbul

  • Küçüğüm

  • Yalnızım

  • Yollar

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