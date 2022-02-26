İbrahim Erkal

Canısı Şarkı Sözleri
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Gidemem gidemem, seni terk edemem
Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem
Gidemem gidemem, seni terk edemem
Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem
Canısı, canısı, canısı
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Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
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Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
***
Duymasam sesini, tutmasam elini
Tatmasam tenini, buna dayanamam
Duymasam sesini, tutmasam elini
Tatmasam tenini, buna dayanamam
Canısı, canısı, canısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
Canısı (can)