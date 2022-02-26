İbrahim Erkal

Gidemem gidemem, seni terk edemem Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem Gidemem gidemem, seni terk edemem Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem Canısı, canısı, canısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Duymasam sesini, tutmasam elini Tatmasam tenini, buna dayanamam Duymasam sesini, tutmasam elini Tatmasam tenini, buna dayanamam Canısı, canısı, canısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı *** Canısı, canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı Canısı (can)