İbrahim Erkal

Çıhrıh ince bel, ince ne olur bize gelince Aklım başımdan gider, yanarım ince ince Aklım başımdan gider, yanarım ince ince *** Çıhrıh benim tel benim, kahyam mıdır el benim Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim *** Çıklığın başı kıra yine düştüm zarara Dermansız dertlerimi, kim gele kimler sara Dermansız dertlerimi, kim gele kimler sara *** Çıhrıh benim tel benim, kahyam mıdır el benim Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim *** Çıhrığın urganıyam, al üstüm yorganıyam Annem beni büyüttü, el gızı gurbanıyam Annem beni büyüttü, el gızı gurbanıyam *** Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim *** Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim *** Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim *** Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim