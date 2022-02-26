Çıkrık Benim Şarkı Sözleri
İbrahim Erkal Çıkrık Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Çıkrık Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çıkrık Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal
Çıkrık Benim
Tüm Şarkıları
-
Çıhrıh ince bel, ince ne olur bize gelince
Aklım başımdan gider, yanarım ince ince
Aklım başımdan gider, yanarım ince ince
***
Çıhrıh benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim
***
Çıklığın başı kıra yine düştüm zarara
Dermansız dertlerimi, kim gele kimler sara
Dermansız dertlerimi, kim gele kimler sara
***
Çıhrıh benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim
***
Çıhrığın urganıyam, al üstüm yorganıyam
Annem beni büyüttü, el gızı gurbanıyam
Annem beni büyüttü, el gızı gurbanıyam
***
Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim
***
Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim
***
Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim
***
Çıhrıh benim, tel benim, kahyam mıdır el benim
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik öpeyim, bir kerecik seveyim