İbrahim Erkal

Cümbüş Of of of haydi cümbüşe Sazlar sazlar nedir böyle nazlar Bahar gelmiş köyümüze Evimize gönlümüze *** Atın baştan dumanı Akortlayın kemanı Destur deyin şöyle Şimdi cümbüş zamanı *** Kızlar geliyor elleri gül dilleri gül yüzleri gül Kızlar geliyor yanağı gül dudağı gül gözleri gül *** Of of of haydi cümbüşe Kızlar kızlar kurban size sazlar Hoş geldiniz köyümüze evimize gönlümüze Can verdiniz ruhumuza elimize yüzümüze Bir temmurun sazlar selam durur kızlar Şimdi vuslat anı yarin gelme zamanı *** Aşkım geliyor elleri gül dilleri gül yüzleri gül Aşkım geliyor yanağı gül dudağı gül gözleri gül Aşkım geliyor.

Gönül Çiçeğim Nakış nakış işledi Yüreğime sevgini Düşüremem dudağımdan asla senin ismini Yeryüzüne gökyüzüne çizsem de seni *** Seviyorum seni ömür çiçeğim Hep seveceğim İyi günde kötü günde var günde dar günde Yaşadığım her günde seviyorum seni ömür çiçeğim *** Hep seveceğim Hasretimde sen Gönül çiçeğim Özlemimde sen *** Gönül çiçeğim Damarımda akan şen canımda can Seviyorum seni gönül çiçeğim Hep seveceğim.

Gülüm Gittiğin yollarda kanadın kırık Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm Gittiğin yollarda kanadın kırık Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm *** Geçen yılları da saymadım artık Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm Geçen yılları da saymadım artık Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm? Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm *** Gözlerim ağlasa mendilimdin sen Geceler karaysa kandilimdin sen Gözlerim ağlasa mendilimdin sen Geceler karaysa kandilimdin sen *** Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm? Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm? *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm? Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm *** Korda yana yana sen de sevmiştin "Canımdaki cana cansın." demiştin Korda yana yana sen de sevmiştin "Canımdaki cana cansın." demiştin *** Söz vermiştin bana, yemin etmiştin Yok, başka birini sevmezsin gülüm Söz vermiştin bana, yemin etmiştin Yok, başka birini sevmezsin gülüm *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm? Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?

Avuçlarımda Tutamadım Sana olan düşkünlüğüm hiç değişmedi Tadım da sen tuzum da sen bitanem İsmin dudağımdan bir an düşmedi Aklım da sen fikrim de sen bitanem *** Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden *** Uçup da gittin avuçlarımdan, tutamadım *** Bu gidişin yüreğime inan sinmedi Yazım da sen kışım da sen bitanem Hasretinden acılarım dinmedi Aşkım da sen canım da sen bitanem *** Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden *** Hep sonradan bilinirmiş değerler Hep sonra anlaşırmış meğerler Nasılsa gitti gider herkes ne derse desin Benim gönlüm çaresiz giden yare aahh aahh etsin

Yüreğinden Öpüyorum Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım *** Ben seni ekmek gibi Ben seni nefes gibi Su gibi seviyorum *** Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum Yüreğinden öpüyorum *** Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum Gönlünün derinliğinden, yüreğinden öpüyorum Yüreğinden öpüyorum *** Ben seni ekmek gibi Ben seni nefes gibi Su gibi seviyorum *** Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum Yüreğinden öpüyorum

Belli Mi Olur Sabahın seher vaktinde Aklım kalmış sözlerinde Asalet var gözlerinde Bu can sana kurban olur *** Dersimi almışım senden İsmin düşmez ezberimizden Dersimi almışım senden İsmin düşmez ezberimizden *** Sana bakan gözlerimden Akan sana kurban olur *** Haydan olur huydun olur Nefes vermek soydan olur Bu bir kısmet meselesi Bellimi olur bellimi olur *** Söyle yeter ki sen söyle Akan ömrüm sende böyle İnan ki gönül gözüyle Bakan sana kurban olur *** Dersimi almışım senden Adın düşmez ezberimizden Dersimi almışım senden İsmin düşmez ezberimizden Sana bakan gözlerimden Akan sana kurban olur *** Haydan olur huydun olur Nefes vermek soydan olur Bu bir kısmet meselesi Bellimi olur bellimi olur

Aşktan Kaçılmaz Seni sevmek sevmelerin en güzeli Sana gelmek gelmelerin, Senle olmak olmaların, Senle ölmek ölmelerin en güzeli *** Gözyaşlarım yağmur oldu Mantığım o anda durdu Gönlüme pençeler atıp Bu aşk beni böyle vurdu *** Aşktan kaçılmaz Aşk anlatılmaz Hem kutsal, hem mübarek Aşk inanılmaz *** Ben senden vazgeçemem Zorluluklara pes edemem Seviyorum vazgeçemem Yokluklara pes edemem Eğer cehennemdeysen sensiz cennete gidemem *** Rüyalarım senle doldu Gönlüm aşkı sende buldu Sevgilide tabipte sen Eski ben sende kayboldum Bu aşk beni böyle vurdu *** Aşktan kaçılmaz Aşk anlatılmaz Hem kutsal, hem mübarek Aşk inanılmaz *** Ben senden vazgeçemem Zorluklara pes edemem Seviyorum vazgeçemem Zorluklara pes edemem Eğer cehennemdeysen sensiz cennete gidemem

Naylon Dünya Biraz sabır biraz gayret Haydi azıcık cesaret Neye niyet neye kısmet Oldu olacak hadi çık gel *** Şamdanlar yansın Dostlar uyansın Korlanmış yürekler Suya atansın *** Yağmurlar yağsın Şimşekle çaksın Oldu olacak alev uyansın *** Nay nay naylon sevdalar naylon Nay nay naylon duydular naylon Nay nay naylon nay nay naylon *** Oldu olacak bu dünya naylon Sonu gelmez heveslerden Belli belirsiz seslerden *** Hapsolduğun kafeslerden Oldu olacak hadi çık gel Şamdanlar yansın Dostlar uyansın Korlanmış yürekler Suya atansın *** Yağmurlar yağsın Şimşekle çaksın Oldu olacak alev uyansın *** Nay nay naylon sevdalar naylon Nay nay naylon duydular naylon Nay nay naylon nay nay naylonay nay naylon duydular naylon Nay nay naylon nay nay naylon Oldu olacak bu dünya naylon

Yalnız Ağaç Issız bir vadide yalnız bir ağacım Bir avuç dolusu sevgiye muhtacım *** Esti mi rüzgara savrulurum dallarım Bir seni düşünür bir sana ağlarım *** Her güneş doğuşu yolunu gözlerim Dünya bayram eder ben seni özlerim *** Esti mi rüzgara savrulurum dallarım Bir seni düşünür bir sana ağlarım

Birlik Türküsü Allah birdir Peygamber hak Yaradandır en son durak Dünyada hoş seda bırak Kavganın sırası değil *** Bak Kur-an’a bak İncil’e Dört kitap getirmiş dile Kıyma cana bile bile Gel Yunus’a Mevlana’ya Gel Muhammed Mustafa’ya Gel Hacı Bektaş Veli’ye Gel Muhammed’e Ali’ye *** Düşün Yaradan Allah’ı At elindeki Silahı Sevaplarına günahı Katmanın sırası değil *** Ne sünni ne aleviyiz Hak deryasının seliyiz Biz bir aşkın aleviyiz Gel Yunus’a Mevlana’ya Gel Muhammed Mustafa’ya Gel Pir Şabani Veli’ye Gel Muhammed’e Ali’ye *** Dine hile katanlara Bu vatanı satanlara Buna çanak tutanlara Bakmanın sırası değil *** Benliğini at kenara Mevlayı kendinde ara Başını vurma duvara Gel Yunus’a Mevlana’ya Gel Muhammed Mustafa’ya Gel Hacı Bayram Veli’ye Gel Muhammed’e Ali’ye

Erzurum Uzak Şehir Erzurum uzak şehir Dostuna tuzak şehir Erzurum uzak şehir Dostuna tuzak şehir Haramiler el koymuş Bizlere yasak şehir Bizlere yasak şehir, vay *** Boynunu büken, gözyaşın döken Boynunu büken, gözyaşın döken Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın? Can, can, can Palandöken Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın? Can, can, can Palandöken *** Erzurum özel şehir Yahşi ve güzel şehir Erzurum özel şehir Yahşi ve güzel şehir Kimlere uzak olmuş Kimlere tüzel şehir Kimlere tekel şehir, vay *** Boynunu büken, gözyaşı döken Boynunu büken, gözyaşı döken Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın? Can, can, can Palandöken Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın? Can, can, can Palandöken