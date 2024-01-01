İbrahim Erkal

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Of of of haydi cümbüşe
Sazlar sazlar nedir böyle nazlar
Bahar gelmiş köyümüze
Evimize gönlümüze
***
Atın baştan dumanı
Akortlayın kemanı
Destur deyin şöyle
Şimdi cümbüş zamanı
***
Kızlar geliyor elleri gül dilleri gül yüzleri gül
Kızlar geliyor yanağı gül dudağı gül gözleri gül
***
Of of of haydi cümbüşe
Kızlar kızlar kurban size sazlar
Hoş geldiniz köyümüze evimize gönlümüze
Can verdiniz ruhumuza elimize yüzümüze
Bir temmurun sazlar selam durur kızlar
Şimdi vuslat anı yarin gelme zamanı
***
Aşkım geliyor elleri gül dilleri gül yüzleri gül
Aşkım geliyor yanağı gül dudağı gül gözleri gül
Aşkım geliyor.
-
Nakış nakış işledi
Yüreğime sevgini
Düşüremem dudağımdan asla senin ismini
Yeryüzüne gökyüzüne çizsem de seni
***
Seviyorum seni ömür çiçeğim
Hep seveceğim
İyi günde kötü günde var günde dar günde
Yaşadığım her günde seviyorum seni ömür çiçeğim
***
Hep seveceğim
Hasretimde sen
Gönül çiçeğim
Özlemimde sen
***
Gönül çiçeğim
Damarımda akan şen canımda can
Seviyorum seni gönül çiçeğim
Hep seveceğim.
-
Gittiğin yollarda kanadın kırık
Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm
Gittiğin yollarda kanadın kırık
Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm
***
Geçen yılları da saymadım artık
Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm
Geçen yılları da saymadım artık
Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm
***
Gözlerim ağlasa mendilimdin sen
Geceler karaysa kandilimdin sen
Gözlerim ağlasa mendilimdin sen
Geceler karaysa kandilimdin sen
***
Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen
Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm?
Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen
Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm?
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm
***
Korda yana yana sen de sevmiştin
"Canımdaki cana cansın." demiştin
Korda yana yana sen de sevmiştin
"Canımdaki cana cansın." demiştin
***
Söz vermiştin bana, yemin etmiştin
Yok, başka birini sevmezsin gülüm
Söz vermiştin bana, yemin etmiştin
Yok, başka birini sevmezsin gülüm
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm
***
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?
-
Sana olan düşkünlüğüm hiç değişmedi
Tadım da sen tuzum da sen bitanem
İsmin dudağımdan bir an düşmedi
Aklım da sen fikrim de sen bitanem
***
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden
***
Uçup da gittin avuçlarımdan, tutamadım
***
Bu gidişin yüreğime inan sinmedi
Yazım da sen kışım da sen bitanem
Hasretinden acılarım dinmedi
Aşkım da sen canım da sen bitanem
***
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avunamadım avutamadım atamadım ki yüreğimden
Avuçlarımda tutamadım unutamadım ben
Avutamadım avunamadım atamadım ki yüreğimden
***
Hep sonradan bilinirmiş değerler
Hep sonra anlaşırmış meğerler
Nasılsa gitti gider herkes ne derse desin
Benim gönlüm çaresiz giden yare aahh aahh etsin
-
Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım
Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım
Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım
Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım
***
Ben seni ekmek gibi
Ben seni nefes gibi
Su gibi seviyorum
***
Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum
Yüreğinden öpüyorum
***
Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum
Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum
Gönlünün derinliğinden, yüreğinden öpüyorum
Yüreğinden öpüyorum
***
Ben seni ekmek gibi
Ben seni nefes gibi
Su gibi seviyorum
***
Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum
Yüreğinden öpüyorum
-
Sabahın seher vaktinde
Aklım kalmış sözlerinde
Asalet var gözlerinde
Bu can sana kurban olur
***
Dersimi almışım senden
İsmin düşmez ezberimizden
Dersimi almışım senden
İsmin düşmez ezberimizden
***
Sana bakan gözlerimden
Akan sana kurban olur
***
Haydan olur huydun olur
Nefes vermek soydan olur
Bu bir kısmet meselesi
Bellimi olur bellimi olur
***
Söyle yeter ki sen söyle
Akan ömrüm sende böyle
İnan ki gönül gözüyle
Bakan sana kurban olur
***
Dersimi almışım senden
Adın düşmez ezberimizden
Dersimi almışım senden
İsmin düşmez ezberimizden
Sana bakan gözlerimden
Akan sana kurban olur
***
Haydan olur huydun olur
Nefes vermek soydan olur
Bu bir kısmet meselesi
Bellimi olur bellimi olur
-
Seni sevmek sevmelerin en güzeli
Sana gelmek gelmelerin,
Senle olmak olmaların,
Senle ölmek ölmelerin en güzeli
***
Gözyaşlarım yağmur oldu
Mantığım o anda durdu
Gönlüme pençeler atıp
Bu aşk beni böyle vurdu
***
Aşktan kaçılmaz
Aşk anlatılmaz
Hem kutsal, hem mübarek
Aşk inanılmaz
***
Ben senden vazgeçemem
Zorluluklara pes edemem
Seviyorum vazgeçemem
Yokluklara pes edemem
Eğer cehennemdeysen sensiz cennete gidemem
***
Rüyalarım senle doldu
Gönlüm aşkı sende buldu
Sevgilide tabipte sen
Eski ben sende kayboldum
Bu aşk beni böyle vurdu
***
Aşktan kaçılmaz
Aşk anlatılmaz
Hem kutsal, hem mübarek
Aşk inanılmaz
***
Ben senden vazgeçemem
Zorluklara pes edemem
Seviyorum vazgeçemem
Zorluklara pes edemem
Eğer cehennemdeysen sensiz cennete gidemem
-
Biraz sabır biraz gayret
Haydi azıcık cesaret
Neye niyet neye kısmet
Oldu olacak hadi çık gel
***
Şamdanlar yansın
Dostlar uyansın
Korlanmış yürekler
Suya atansın
***
Yağmurlar yağsın
Şimşekle çaksın
Oldu olacak alev uyansın
***
Nay nay naylon sevdalar naylon
Nay nay naylon duydular naylon
Nay nay naylon nay nay naylon
***
Oldu olacak bu dünya naylon
Sonu gelmez heveslerden
Belli belirsiz seslerden
***
Hapsolduğun kafeslerden
Oldu olacak hadi çık gel
Şamdanlar yansın
Dostlar uyansın
Korlanmış yürekler
Suya atansın
***
Yağmurlar yağsın
Şimşekle çaksın
Oldu olacak alev uyansın
***
Nay nay naylon sevdalar naylon
Nay nay naylon duydular naylon
Nay nay naylon nay nay naylonay nay naylon duydular naylon
Nay nay naylon nay nay naylon
Oldu olacak bu dünya naylon
-
Issız bir vadide yalnız bir ağacım
Bir avuç dolusu sevgiye muhtacım
***
Esti mi rüzgara savrulurum dallarım
Bir seni düşünür bir sana ağlarım
***
Her güneş doğuşu yolunu gözlerim
Dünya bayram eder ben seni özlerim
***
Esti mi rüzgara savrulurum dallarım
Bir seni düşünür bir sana ağlarım
-
Allah birdir Peygamber hak
Yaradandır en son durak
Dünyada hoş seda bırak
Kavganın sırası değil
***
Bak Kur-an’a bak İncil’e
Dört kitap getirmiş dile
Kıyma cana bile bile
Gel Yunus’a Mevlana’ya
Gel Muhammed Mustafa’ya
Gel Hacı Bektaş Veli’ye
Gel Muhammed’e Ali’ye
***
Düşün Yaradan Allah’ı
At elindeki Silahı
Sevaplarına günahı
Katmanın sırası değil
***
Ne sünni ne aleviyiz
Hak deryasının seliyiz
Biz bir aşkın aleviyiz
Gel Yunus’a Mevlana’ya
Gel Muhammed Mustafa’ya
Gel Pir Şabani Veli’ye
Gel Muhammed’e Ali’ye
***
Dine hile katanlara
Bu vatanı satanlara
Buna çanak tutanlara
Bakmanın sırası değil
***
Benliğini at kenara
Mevlayı kendinde ara
Başını vurma duvara
Gel Yunus’a Mevlana’ya
Gel Muhammed Mustafa’ya
Gel Hacı Bayram Veli’ye
Gel Muhammed’e Ali’ye
-
Erzurum uzak şehir
Dostuna tuzak şehir
Erzurum uzak şehir
Dostuna tuzak şehir
Haramiler el koymuş
Bizlere yasak şehir
Bizlere yasak şehir, vay
***
Boynunu büken, gözyaşın döken
Boynunu büken, gözyaşın döken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken
***
Erzurum özel şehir
Yahşi ve güzel şehir
Erzurum özel şehir
Yahşi ve güzel şehir
Kimlere uzak olmuş
Kimlere tüzel şehir
Kimlere tekel şehir, vay
***
Boynunu büken, gözyaşı döken
Boynunu büken, gözyaşı döken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken
-
Göresim geldi gene
Hasretin deldi gene
Göresim geldi gene
Hasretin deldi gene
***
Giymiş gelinliğini
Almış güzelliğini
Kapladı benliğimi
Bak Palandöken’e.
***
Ne gardaş ben nedeyim
Başım alıp gideyim
Eşlerin tepesinde
Şol cenneti seyredeyim
***
Kar beyazdan halıya
Üstünde demli çaya
İster atlı ister yaya
Çık Palandöken'e
***
Ekmek sucuk elinde
Gecenin kandilinde
Ne hoştur bir bilsen
Aşk Palandöken'de
***
Gelesim geldi gene
özlemin ellerimde
Gelesim geldi gene
özlemin ellerimde
***
Türkiye'nin terası
Zirvelerin en hası
Herkesin müptelası
Bak Palandöken'e
***
Ne gardaş ben nedeyim
Başım alıp gideyim
Eşlerin tepesinde
Şol cenneti seyredeyim
***
Kar beyazdan halıya
Üstünde demli çaya
İster atlı ister yaya
Çık Palandöken'e
***
Ekmek sucuk elinde
Gecenin kandilinde
Ne hoştur bir bilsen
Aşk Palandöken'de