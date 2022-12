Şu İzmir'in havasına suyuna Vurulmuşum ben bir selvi boyuna Hasta oldum inadına huyuna aman *** Deli gibi seviyorum daha ne Her şeyini özlüyorum daha ne Adam gibi istiyorum daha ne Bunlar bahane bebeğim İzmir şahane *** Seni seven bu garibi görmelisin Sözde değil özde beni sevmelisin Yalnız yüreğinin alıp gelmelisin hemen *** Deli gibi seviyorum daha ne Her şeyini özlüyorum daha ne Adam gibi istiyorum daha ne Bunlar bahane bebeğim İzmir şahane *** Deli gibi seviyorum daha ne Her şeyini özlüyorum daha ne Adam gibi istiyorum daha ne Bunlar bahane bebeğim İzmir şahane