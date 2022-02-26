Defter Hanım Kalem Bey Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Defter Hanım Kalem Bey
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Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen
Ayırdılar yolları, kopardılar dalları
Birbirinden de beter, her ikisinin halleri
***
Ayırdılar yolları, kopardılar dalları
Birbirinden de beter, her ikisinin halleri
Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık
Arkaları sıra üzülenlere yazık
***
Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen
***
Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen
***
Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi
Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi
Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi
Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi
***
Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık
Arkaları sıra üzülenlere yazık
***
Defter hanım, Bey Kalem
İkisi de bir alem
Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen