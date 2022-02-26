İbrahim Erkal

Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen Ayırdılar yolları, kopardılar dalları Birbirinden de beter, her ikisinin halleri *** Ayırdılar yolları, kopardılar dalları Birbirinden de beter, her ikisinin halleri Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık Arkaları sıra üzülenlere yazık *** Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen *** Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen *** Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi Doğurdular silgiyi, gösterdiler ilgiyi Sildi sildi gitti, getirdiler sevgiyi *** Yazılanlara yazık, çizilenlere yazık Arkaları sıra üzülenlere yazık *** Defter hanım, Bey Kalem İkisi de bir alem Sırılsıklamlar ama kavgadalar halen