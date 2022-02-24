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7/24 Dinle İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

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01

Üzdüler Beni

02

Sevme

03

Sen Aldırma

04

Canısı

05

Ömrüm

... KAPAT
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Albümler

Yüreğinden Öpüyorum İbrahim Erkal

Gönül Limanı İbrahim Erkal

Sırılsıklam İbrahim Erkal

Gönlünüze Talibim İbrahim Erkal

Tutku İbrahim Erkal

Aşk Name İbrahim Erkal

Deget Yalan Dünya İbrahim Erkal

Çalma Listeleri

İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik

İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Dönüş Yok | Yol Müzikleri

Dönüş Yok | Yol Müzikleri

Arabesk Aşk Şarkıları

Arabesk Aşk Şarkıları

Özlem Şarkıları

Özlem Şarkıları

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