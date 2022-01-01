İbrahim Erkal

Ela Gözlüm / Çakır Gözlüm / Fındıklı (Potpori) Ela gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım ol melul melul Ol melul melul *** Kerem et aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını sil melul melul Kerem et aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını sil melul melul *** Erzurum'dan geçerim Gel iki gözüm nerde o Sözün tutmaz mı yüzün? *** Soğuk suyundan içerim Kurbanın olayım hayranın olayım Uğrunda öleyim mi? çakır gözlüm *** Soğuk suyundan içerim Kurbanın olayım hayranın olayım Uğrunda öleyim mi ? *** Erzurum güzel dolsa Gel iki gözüm nerde o Sözün tutmaz mı yüzün? *** Yine seni seçerim Kurbanın olayım hayranın olayım Uğrunda öleyim mi? çakır gözlüm *** Yine seni seçerim Kurbanın olayım hayranın olayım Uğrunda öleyim mi? *** Fındıklı bizimde yolumuz beyim aman aman Fındıklı bizimde yolumuz beyim aman aman *** Hovarda hovarda çıktı da soyumuz hovarda çıktı da soyumuz *** Bu bizim eskide huyumuz beyim aman aman Bu bizim eskide huyumuz beyim aman aman *** Sen hancı ben yolcu Çatmada kaşların Yar dola boynuma kolların

Acılara Tutunmak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerinde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne