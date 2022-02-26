İbrahim Erkal

Bu kaçıncı terk edişin? Bu kaçıncı geri dönüşün? Kendini ne sanıyorsun? Bu konuyu çok iyi düşün *** Her gidişin dönüşünde Beni hazır buluyorsun Sabrında bir sonu vardır Hiç hesaba katmıyorsun Hep ben yedek, hep ben yedek Artık bu iş sürmeyecek *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Senin gibi yoktur sanma Böyle bir duyguya kanma Öyle bir git, öyle bir git Bir daha da asla dönme *** Toleranslar bitti artık Yalanların sonu geldi Ettiklerin yetti artık Sana olan sevgim öldü Hep ben yedek, hep ben yedek Artık bu iş sürmeyecek *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş *** Ellere düş Hadi dillere düş Hadi git de yabancı gönüllere düş İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek Mümkün olmayacak sana geri dönüş