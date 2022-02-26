İbrahim Erkal

Ellere Düş Şarkı Sözleri
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Bu kaçıncı terk edişin?
Bu kaçıncı geri dönüşün?
Kendini ne sanıyorsun?
Bu konuyu çok iyi düşün
***
Her gidişin dönüşünde
Beni hazır buluyorsun
Sabrında bir sonu vardır
Hiç hesaba katmıyorsun
Hep ben yedek, hep ben yedek
Artık bu iş sürmeyecek
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Senin gibi yoktur sanma
Böyle bir duyguya kanma
Öyle bir git, öyle bir git
Bir daha da asla dönme
***
Toleranslar bitti artık
Yalanların sonu geldi
Ettiklerin yetti artık
Sana olan sevgim öldü
Hep ben yedek, hep ben yedek
Artık bu iş sürmeyecek
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş