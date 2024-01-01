İbrahim Erkal

Er Meydanı Duy, duy, duy sesimi Tepeleri göklere erişen dağlar Nehirleri denize dökülen dağlar Feryadı figanı yükselen dağlar *** Vur, vur, vur, vur Vur, aman, göğsüme hançeri Bulama'n bir başka ben daha Yiğitlik yapan er kişi Gaçar mı er meydanından, goçum? *** Duy, duy, duy sesimi Tepeleri göklere erişen dağlar Nehirleri denize dökülen dağlar Feryadı figanı yükselen dağlar *** Vur, vur, vur, vur Vur, aman, göğsüme hançeri Bulama'n bir başka ben daha Yiğitlik yapan er kişi Gaçar mı er meydanından, goçum?

Şiire Gazele Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe âşık olur bülbüller güle *** Hasret çektim könül verdim Seni sevdim men *** Hasret çektim könül verdim Seni sevdim men Böyle bir güzele eşkimi tezele Şiire gazele könül verdim Şiire gazele *** Eğer menden ayrı gezip dolansan Menim bu eşkime bigane kalsan *** Alışaram od tutaram Hem yanaram men *** Alışaram od tutaram Hem yanaram Buna da bilmerem sensiz men gülmerem Könlümü veremem heçkese men Könlümü vermerem

Ekin Ekilen Yere Ekin Ekilen Yere Sapı Bükülen Yere Can Kurban Canım Kurban (Da) Kekil Dökülen Yere *** Aman Deyin Bir Gelin Suyun Yolları Serin Gördüm Ayağı Yalın (Da) Tombul Bilekli Gelin *** Süpürgesi Yoncadan Gayet Beli İnceden Ben Seni Sakınırım Da Yerdeki Karıncadan *** Ak Gelin Topak Gelin Yaslanayım Dizine Yaslanayım Dizine (De) Bakam Ela Gözüne

Yara Bende Turnam başın alıp gitmiş Kanadını kırıp gitmiş Ben o yare neyledim ki O yar benden küsüp gitmiş *** Yara benden yara bende Sel sel olmuş akar bende Feryat ettim dağa taşa Dağ dayanmaz yara bende *** Felek derdim demem sana Desem fayda gelmez bana Sözüm yok haldan bilmeze Ben ağlarım yana yana

Özge Yar Kiraz Elmam Ahu Dudum Yar Yar Yar Özge Yar Sensin Benim Bir Umudum Gezdirme Diyar Diyar Dünya Alem Benim Olsa Yar Yar Yar Özge Yar İstemem Sana Vuruldum Gezdirme Diyar Diyar *** Oy Oy Oy Oy Yar Yar Yar Özge Yar Yollarım Hep Boranla Kar Gezdirme Diyar Diyar *** Ateş Sardı Dört Yanımı Yar Yar Yar Özge Yar Derdin Tüketti Varımı Gezdirme Diyar Diyar Azraile Borçlu Kaldım Yar Yar Yar Özge Yar Yar Teslim Aldı Canımı Gezdirme Diyar Diyar *** Oy Oy Oy Oy Yar Yar Yar Özge Yar Yollarım Hep Boranla Kar Gezdirme Diyar Diyar

Dokunma Keyfine Dokunma keyfine yalan dünyanın İpini eline dolamış gider Gözlerimin yaşı bana gizlidir Dertliyi dertsizi sulamış gider Hüdey hüdey hüdey sulamış gider *** Kimi hızlı gider uzun yol yutar Kimi altın satar kimi pul yutar Kimi soğan bulmaz kimi bal yutar Kimi parmağını yalamış gider *** Mahzuni bu nasıl yazı Mahzuni Bazen Şerif olur bazı Mahzuni Yurdunda anasız kuzu Mahzuni İnsanlık ardından melemiş gider