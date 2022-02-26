İbrahim Erkal

Er Meydanı Şarkı Sözleri
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Duy, duy, duy sesimi
Tepeleri göklere erişen dağlar
Nehirleri denize dökülen dağlar
Feryadı figanı yükselen dağlar
***
Vur, vur, vur, vur
Vur, aman, göğsüme hançeri
Bulama'n bir başka ben daha
Yiğitlik yapan er kişi
Gaçar mı er meydanından, goçum?
***
Duy, duy, duy sesimi
Tepeleri göklere erişen dağlar
Nehirleri denize dökülen dağlar
Feryadı figanı yükselen dağlar
***
Vur, vur, vur, vur
Vur, aman, göğsüme hançeri
Bulama'n bir başka ben daha
Yiğitlik yapan er kişi
Gaçar mı er meydanından, goçum?