Erzurum Uzak Şehir Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Erzurum Uzak Şehir
Tüm Şarkıları
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Erzurum uzak şehir
Dostuna tuzak şehir
Erzurum uzak şehir
Dostuna tuzak şehir
Haramiler el koymuş
Bizlere yasak şehir
Bizlere yasak şehir, vay
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Boynunu büken, gözyaşın döken
Boynunu büken, gözyaşın döken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken
***
Erzurum özel şehir
Yahşi ve güzel şehir
Erzurum özel şehir
Yahşi ve güzel şehir
Kimlere uzak olmuş
Kimlere tüzel şehir
Kimlere tekel şehir, vay
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Boynunu büken, gözyaşı döken
Boynunu büken, gözyaşı döken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken
Yetim mi kaldın, öksüz mü kaldın?
Can, can, can Palandöken