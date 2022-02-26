Erzurum'a Gel Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Erzurum'a Gel
Tüm Şarkıları
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Palandöken yastığın
Evleri yığın yığın
Dadaşların el ele
Alem senin aşığın
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Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
***
Palandöken bembeyaz
Çoğu kıştır azı yaz
Yaylalar serin, sulu
Damda donan buzu yaz
***
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
***
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
Hadi gel, Erzurum'a gel