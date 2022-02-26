İbrahim Erkal

-
Çok sakladık samana şimdi geldi zamanı
Yıllarca koştum inadına sonunda erdim muradıma
Alev alev alevleniyorum gözümüz aydın evleniyorum
***
Sıkı sıkı ya eledim sıkı sıkı ya dokudum
Ben bu bekarlığın kitabını okudum
Doğru zamanı doğru mekanı az mı aradım
Doğru insanı
Alev alev alevleniyorum gözümüz aydın evleniyorum
***
Şükürler olsun şükür yaradınama
Kavuşturdu beni beni cananıma
Sor ne anladım bekarlıktan
Usandım yalnız sultanlıktan
Alev alev alevleniyorum gözümüz aydın evleniyorum
-
Yorgun görünüyorsun, biraz uzan istersen
Sever gibi yapma artık, daha henüz vakit varken
***
Birkaç yaralı ruh
Birkaç bira şişesi
Elimizde bunlar var
Mutlu olmaya yetmez ki
Aşk
***
Yalanlarımız güzel, inanması zevkli
Bir şey sevmeye değerse ölmeye de değer mi?
Birkaç uyku hapı
Birkaç kıskançlık krizi
Elimizde bunlar var
***
Mutlu olmaya yetmez ki
Mutlu olmaya yetmez ki
Mutlu olmaya yetmez ki
***
Bazı yalanlar güzel
Bazı gerçekler acıymış
Bazı ölümler uzun
Bütün hayatlar kısaymış
***
Çalışmış kaybetmiş
Koşmuş yorulmuştuk
Birbirimize içmeden dokunamaz olmuştuk
***
Bir kaç kalp ağrısı
Birkaç imdat çağrısı
Elimizde bunlar var
***
Mutlu olmaya yetmez ki...
-
Tüm kaybolanlar kaybolmuşlara rastlarsa zamanın birinde
Tek bir damla gözyaşım göle düşerse
Ellerimden kayıp gidince
Bir uyansam
Bir uyansam
Uyansam uykumdan
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Sonunda görürüz belki sen de ben de uçsuz bucaksızız
Bu yalnız şehirde
Yaşam sevincin duruyor mu hala içinde
Sustun konuşmadın sözcükler bitince
***
Bir uyansam
Bir uyansam
Uyansam uykumdan
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir uyansam
Bir uyansam
Uyansam uykumdan
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
***
Bir damla gözyaşı bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı bir damla var ellerimde
-
Herkes gibi
Olmayan hayaller peşinde yalnızım
Kelimeler acıtır canımızı bilmeden
El yordamıyla koşarken
Dinle artık duymuyoruz
Yalama hayaller sonunda
***
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
***
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
***
Herkes gibi
Olmayan hayaller peşinde yalnızım
Kelimeler acıtır canımızı
Dinle artık duymuyoruz
Yalama hayaller sonunda
***
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
***
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
***
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
***
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
***
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
***
Dünya dünya
Dünya dünya
Dünya aslında yanı başımızda
-
Bir an için çıksam
Hayatımdan
Yanık tenli omuzunda
Haykırsam maziden, uzaklardan
Şu anda yanında
Deniz rüzgara karışmış güneşte
Martı sesleri vardı gülüşlerde
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden
Gizlice...
***
Bir an için çıksam
Hayatımdan
Yanık tenli omuzunda
Haykırsam maziden, uzaklardan
Şu anda yanında
Deniz rüzgara karışmış güneşte
Dalga sesleri vardı gülüşlerde
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden
Gizlice...
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden
Gizlice...
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden
Gizlice...
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden
Gizlice...
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden
Gizlice...
-
Bir telefon çığlığıyla
Yalnız bir güne uyandım
Bir an yanımdasın sandım
Dün de yok ,yarın da yok
Sonsuz bir şimdi içinde
O an nefessiz kaldım
***
Başka türlü birş ey bu
Yalnız seni isteyen
Başka türlü bir şey bu
Sen gelsen aniden
***
Kardelen, uçup gittin elimden
Peki, yine döner misin?
Sen kardelen, açıversen yeniden
Beni hala ister misin?
***
Aynı cümleyi on kere okurum
Bir şey anlamam, çünkü
Aklım hep sende
Eski bir rüya uğruna
Başka bir rüyaya tutundun, keşke
Anlasan sen de
***
Başka türlü bir şey bu
Yalnız seni isteyen
Başka türlü bir şey bu
Sen gelsen aniden
***
Kardelen, uçup gittin elimden
Peki, yine döner misin?
Sen kardelen, açıversen yeniden
Beni hala ister misin?
***
Sen kardelen, uçup gittin elimden
Peki, yine döner misin?
Sen kardelen, açıversen yeniden
Beni yine sever misin?
***
Başka türlü bir şey bu
Yalnız seni isteyen
Başka türlü bir şey bu
Sen gelsen aniden
***
Kardelen, uçup gittin elimden
Peki, yine döner misin?
Sen kardelen, açıversen yeniden
Beni yine ister misin?
***
Sen kardelen, uçup gittin elimden
Peki, yine döner misin?
Sen kardelen, açıversen yeniden
Beni yine sever misin?
Beni yine ister misin?
Beni hala sever misin?
***
Kardelen..
Kardelen..
Kardelen..
-
Kişisel bir şey değil bu
Yaşamak zor buralarda
Kimdendi bu yara diye
Kalbine sorduğunda
Gerçeği istiyorsan
Diyeceklerimi unuttum
Garip geliyor dostlar
İz bırakmadan kaybolunca
***
Bilirim geri gelmezler ama
En güzel günleriydi onlar hayatımın
***
Bazen bir fısıltı çıkar
Bağırmaya çalışınca
Tek bir umut bile yok mu
İnsan geçmişle yaşayınca
Son kez inan yalan olsa da
Bazen bir rüya yeter
Kendimi kandırabilirim
İkimizde görürsek eğer
-
Kurumuş kuyunun suyu,
İncirin sütü çoktan çekilmiş
***
Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi
Ayrık otları dikenler bürümüş
***
Bardaktaki su
Denizde kum kadar umarsızdım
***
Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi
Ayrık otları dikenler bürümüş...
****
Anne ben geldim, dizlerin duruyor mu
Başımı koyacak....
Anne ben geldim, ben oğlun hayırsızın....
-
Küçüktüm, ufacıktım
Bir dilenci kraldım çok yürüdüm
Çok acıktım
***
Kalbim sızlar
Yüzüm gizler
Bir tren camından dünyayı gördüm
Haline üzüldüm
***
Sus, konuşma!
Sözler kimin umurunda?
Son bir öpücük yeter
Açık yaralarıma belki
***
Sen umutsuzluktan sessizsen
Hem zaten her zaman kaybettik
Sen ve ben
***
Hayat bir yarış dersin hep
Bir meydan savaşı, bir kavga
Sakın yara alma
***
Sen bir kağıt gemisin gazeteden
Kıvrımların açılırken yorulmaz mısın
Her gün ölmekten
-
Dayanmak zormuş meğer
Sonu belli oyunlara
Reddetmeye gücün yoksa eğer
***
Oysaki özgürlüğü seçmek
Başka vücutlar sevmek
Bir şehri tam kalbinden
Beyninden vurup gitmek
Var aklımda bir yağmur
Çok uzaklardan çağırıyor
Gelirsen severim diyor
***
Yağmur yağmur çok uzaklardan
Çağırıyor gelirsen severim diyor
***
Her maske bir şey söyler
Nefretler sevgiler
Bırak artık sevmiyorsan eğer
***
Oysaki özgürlüğü seçmek
Başka vücutlar sevmek
Bir şehri tam kalbinden
Beyninden vurup gitmek
Var aklımda bir yağmur
Çok uzaklardan çağırıyor
Gelirsen severim diyor
***
Yağmur yağmur çok uzaklardan
Çağırıyor gelirsen severim diyor
Teoman yağmur şarkı sözü şarkısının sözleri
-