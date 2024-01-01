İbrahim Erkal

Geç Onu Degişir Ne bu hal böyle dumanlardasın Her gece başka isyanlardasın Varsa yoksa o kardeşim Gözün görmüyor farkında mısın *** Değer mi ona değer mi buna Kötü kapılmışsın dostum *** Sen bu oyuna Hayat bir sevgiye sevgiliye *** Harcanmayacak kadar kısa Geç onu değiştir baştan bir daha Geç onu değiştir olmadı bir daha Ne çabuk küstün küstün hayatına *** Umudun yok mu hiç hiç yarına Kahrolmuşsun mahvolmuşsun Yakışıyor mu bu halin sana

Akşamlar Bu can sıkıntısı bu of çekmeler, İsyankar olmalar sen yoksun diye Bu yürek acısı bu boş kadehler Körkütük olmalar sen yoksun diye *** İsyankar olmalar sen yoksun diye Akşamlar çökünce bu sensiz şehre Yüreğim kırılır dökülür derde Gözyaşı içipte bu sarhoş yerde Bağrıma vurmalar sen yoksun diye *** Hasretin yağmuru vururken cama En güzel duygular dönüşür gama Her gece ah çekip kaderden yana Bağrıma vurmalar sen yoksun diye Kahrolup yanmalar sen yoksun diye

Aldattın Kölenim diyordun yalvarıyordun Nasıl kıydın bana nasıl aldattın İhanet edecek ne hata yaptım Yaktın yüreğimi köze dağlattın Her gece uykumu bir kabus böler Her gün yüreğimi bir kurşun deler Kabe'de yalvarsan boşa tövbeler Nasıl kıydın bana, nasıl aldattın Söyle kimdir senin aklını çalan Saray mı vaad etti kimdir bu sultan Böyle bir sevgiye kıyar mı insan Nasıl kıydın bana, nasıl aldattın

Aldın Elimden Canımdan bezdirdi yıktı bedeni Tarifsiz acılar çektim elinden Gurbette çaresiz bıraktın beni Neyim var neyim yok aldın elimden Kalbimde yaşayan aşkı çürüttü Çalmadan kapıyı yüzüme örttü Gönül hanesinde baykuşlar öttü Neyim var neyim yok aldın elimden Yıkılan gururum ölen sevgimdi Üzülen kahrolan benim kalbimdi Bir yudum sevgiye muhtacım şimdi Neyim var neyim yok aldın elimden

Ateşle Barut Kölen olmaya razıydım , anlayamadın sevgilim Senin aşkınla yanarken , sevilmedim ne yapayım Sevilmedim ne yapayım yalnızlıkmış senden payım Talihim kaderim derim , boynumu büküp giderim Ölümüne sevdalandım , sonunda acıyla kaldım Senin yalancı dünyanda sevilmedim ne yapayım Senin yalancı kalbinde sevilmedim ne yapayım Sevilmedim ne yapayım yalnızlıkmış senden payım Talihim kaderim derim , boynumu büküp giderim Gözümde yaş eksiltmedin kadir kıymetim bilmedin Sevgime değer vermedin sevilmedim ne yapayım Sevilmedim ne yapayım yalnızlıkmış senden payım Talihim kaderim derim , boynumu büküp giderim

Gitsin Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı Benle yaşadıklarını bir yalanmış say Dilerim önümde güzel günlermiş Belki de yakandan Belki de yakandan düşmez acılar Bilemem sevgilim Bilemem sevgilim benden bu kadar Kalbine göm beni bir yalanmış say Bir yalanmış say Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı Benle yaşadıklarını bir yalanmış Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı Benle yaşadıklarını bir yalanmış say Bir anlık hevesti geldi ve geçti Uykumdan uyandım rüyaydı sanki Bu aşktan hayır yok artık inanki Kalbine göm beni bir yalanmış say Dilerim önümde güzel günler var Belki de yakandan düşmez acılar Bilemem sevgilim benden bu kadar Kalbine göm beni bir yalanmış say Dilerim önümde güzel günler var Belki de yakandan düşmez acılar Bilemem sevgilim benden bu kadar Unut artık beni bir yalanmış say Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı Benle yaşadıklarını bir yalanmış say Bir anlık hevesti geldi ve geçti Uykumdan uyandım rüyaydı sanki Bu aşktan hayır yok artık inanki Kalbine göm beni bir yalanmış say Dilerim önümde güzel günler var Belki de yakandan düşmez acılar Bilemem sevgilim benden bu kadar Unut artık beni bir yalanmış say Dilerim önümde güzel günlern var Belki de yakandan düşmez acılar Bilemem sevgilim benden bu kadar Unut artık beni bir yalanmış say

Rastlamadım Sensizlik deryasında sırlara döndüm Meçhulden dönene rastlamadım yar Ne sevgiler gördü zavallı ömrüm Sevginin gerçeğine rastlamadım yar Söküp attım içimden ben bu sevdayı Sana bıraktım boş yalan dünyayı Yarını şimdi kör sensiz yılları Yarından kaçana rastlamadım yar Boğulsa yalanların gözyaşlarımda Kine dönse sevgin her andığımda Kör olsa gözlerin sakladığında Sevginin gerçeğine rastlamadım yar

Yalancı Seni Sanki üstünden bir yıl geçmiş gibi Unuttum diyorsun vefasız seni Sanki bir zamanlar sevmemiş gibi Unuttum diyorsun hayırsız seni Kimlere aldandın kimlere uydun Benim için kötü bir söz mü duydun Daha düne kadar canım diyordun Demedim diyorsun yalancı seni Yalancı seni, yalancı seni Sevmedim diyorsun yalancı seni Sevmek de var ayrılmak da kaderde Maksadın gitmekse ayrılalım de Çare arama hiç bahanelerle Ben de unuturum vicdansız seni

Yalvarma Gözlerime bakma hiç, kendini göremezsin Yalvarıp, bin ah edip "Sevmiştim" diyemezsin Gözlerime bakma hiç, kendini göremezsin Yalvarıp, bin ah edip "Sevmiştim" diyemezsin Ben sana bağlandım, deliler gibi yalvardım Bakamam gözlerine, kanamam sözlerine Yalvarma, yalvarma Yalvarma, sana dönemem bir daha Yalvarma, sana dönemem bir daha Yalvarma, seni sevemem bir daha Yalvarma, sana dönemem bir daha Yalvarma, seni sevemem bir daha Gözlerime bakma hiç, kendini göremezsin Yalvarıp, bin ah edip "Sevmiştim" diyemezsin Ben sana bağlandım, deliler gibi yalvardım Bakamam gözlerine, kanamam sözlerine Yalvarma, yalvarma Yalvarma, sana dönemem bir daha Yalvarma, sana dönemem bir daha Yalvarma, seni sevemem bir daha Yalvarma, sana dönemem bir daha Yalvarma, seni sevemem bir daha Yalvarma, sana dönemem bir daha Yalvarma, seni sevemem bir daha Yalvarma, sana dönemem bir daha Seni sevemem bir daha