İbrahim Erkal

Gözüm İstanbul Ağlıyorsun için için yara almış yüreğinden Sana bu kin nefret niçin kan damlıyor gözlerinden Nice aşklar yaşamışsın nice sırlar taşımışsın Nasılda yalnız kalmışsın gözüm İstanbul *** Sevdiğinden herkes seni bağlamışlar ellerini Ağlamışsın görmemişler o masmavi gözlerini Gün gelip terk edecekler bırakıp da gidecekler Sana yazık edecekler gözüm İstanbul *** Saçlarını yakmak için kesmişler Yerlerine beton urlar dikmişler Ey sevgilim sana yazık etmişler gözüm İstanbul *** Sen gönüller sultanısın sen hep böyle sevdalısın O hasta yatağında gene de çok alımlısın Sen böyle mi olacaktın sararıp da solacaktın Yaktın ah içimi yaktın gözüm İstanbul

Tutam Yar Elinden Davul olur zurna olur tar olur Yağmur olur dolu olur kar olur Dert çeken oldukça türkü var olur Türküler susmaz gardaş türküler susmaz *** Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara daşlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Olim bir yareli ceylan İnem bağlara bağlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey *** Emrah der ki bu günümdür Arşa çıkan tütünümdür ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Yare gidecek günümdür Düşim yollara yollara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey

Sarardım Ben Sarardım Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım Her geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı (Traduction) Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda son geçene sorardım Son geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu derten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarim Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma Gurbet elde bir hâl geldi başıma, geldi başıma Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Derman arar iken derde düş oldum Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir *** Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Dedim yâre gidem, nasip olmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir *** Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir