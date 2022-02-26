Güllere de Küstüm Şarkı Sözleri
İbrahim Erkal Güllere de Küstüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Güllere de Küstüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güllere de Küstüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal
Güllere de Küstüm
Tüm Şarkıları
-
Güllere de küstüm açmasınlar
Kuşlara da küstüm uçmasınlar
Selâmımı kestim dostlarımdan
Aramasınlar
***
Bu yüce dağların yolu var mıdır canım
Eteğinde yağmur, dolu var mıdır canım
Bu koskoca dünya sana dar geldi canım
Bu feleğin sağı solu var mıdır canım
***
Can canım cananım
En güzel yanım
Gitti dermanım
Gitti dermanım
Güllere de yazık sen kokacaklar
Fallara da yazık sen çıkacaklar
Dostlarıma yazık senin gibi olmayacaklar