İbrahim Erkal

Gittiğin yollarda kanadın kırık Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm Gittiğin yollarda kanadın kırık Ümitle bekledim, gelmezsin gülüm *** Geçen yılları da saymadım artık Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm Geçen yılları da saymadım artık Sevdim ben seni, çok sevdim gülüm *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm? Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm *** Gözlerim ağlasa mendilimdin sen Geceler karaysa kandilimdin sen Gözlerim ağlasa mendilimdin sen Geceler karaysa kandilimdin sen *** Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm? Gerçek bir şey varsa sevdiğimdin sen Aslı'mdın, Şirin'im, nerdesin gülüm? *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm? Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm *** Korda yana yana sen de sevmiştin "Canımdaki cana cansın." demiştin Korda yana yana sen de sevmiştin "Canımdaki cana cansın." demiştin *** Söz vermiştin bana, yemin etmiştin Yok, başka birini sevmezsin gülüm Söz vermiştin bana, yemin etmiştin Yok, başka birini sevmezsin gülüm *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm? Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, sensiz ölürüm *** Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm Gülüm, gülüm, nerdesin gülüm?