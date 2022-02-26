Güzelleşelim Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Güzelleşelim
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Ne bu kardeş ne bu nefret
Ne bu düşmanlık ne bu şiddet
Nedir tükenmeyen bu hiddet
Gel birleşelim gel güzelleşelim
***
Kime kalacak bu dünya
Bitecek bir gün bu rüya
Bir son verelim bu uykuya
El birleşelim gel güzelleşelim
***
Kırk yıl hizmet edip
Takdir edilmediğini zanneden ve bunu sonradan fark eden Yunusu mu desem
Bin kere tövbenden dönsen de gel gel diyen o deryadan Mevlana'dan mı bahsetsem
Görmediği halde çiçeği, böceği ve bütün doğayı bu kadar güzel Anlatan Veysel'i mi anlatsam
***
Git git git gittiğin yerlere aşk aşk aşkı anlat diye dört Bir yana kök salan Ahmet Yesevi'yi me uğrasam
Düşmanın taşlarındansa dostun bir tek gülünden bu denli Yaralanan Pir Sultan'ı mı desem
Hacıbektaş'ı mı desem erenleri mi
Haddimizi kadrimizi bilelim gelin birleşelim
***
Farkımızı hoş görelim
Fikrimizi kuş görelim
Hadi bir güzel düş görelim
Gel birleşelim gel güzelleşelim
***
Ne bu kardeş ne bu nefret
Ne bu düşmanlık ne bu şiddet
Nedir bu tükenmeyen nefret
Nedir tükenmeyen bu hiddet
Gel birleşelim gel güzelleşelim
***
Kime kalacak bu dünya
Bitecek bir gün bu rüya
Bir son verelim bu uykuya
Gel birleşelim gel güzelleşelim