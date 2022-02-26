İbrahim Erkal

Ne bu kardeş ne bu nefret Ne bu düşmanlık ne bu şiddet Nedir tükenmeyen bu hiddet Gel birleşelim gel güzelleşelim *** Kime kalacak bu dünya Bitecek bir gün bu rüya Bir son verelim bu uykuya El birleşelim gel güzelleşelim *** Kırk yıl hizmet edip Takdir edilmediğini zanneden ve bunu sonradan fark eden Yunusu mu desem Bin kere tövbenden dönsen de gel gel diyen o deryadan Mevlana'dan mı bahsetsem Görmediği halde çiçeği, böceği ve bütün doğayı bu kadar güzel Anlatan Veysel'i mi anlatsam *** Git git git gittiğin yerlere aşk aşk aşkı anlat diye dört Bir yana kök salan Ahmet Yesevi'yi me uğrasam Düşmanın taşlarındansa dostun bir tek gülünden bu denli Yaralanan Pir Sultan'ı mı desem Hacıbektaş'ı mı desem erenleri mi Haddimizi kadrimizi bilelim gelin birleşelim *** Farkımızı hoş görelim Fikrimizi kuş görelim Hadi bir güzel düş görelim Gel birleşelim gel güzelleşelim *** Ne bu kardeş ne bu nefret Ne bu düşmanlık ne bu şiddet Nedir bu tükenmeyen nefret Nedir tükenmeyen bu hiddet Gel birleşelim gel güzelleşelim *** Kime kalacak bu dünya Bitecek bir gün bu rüya Bir son verelim bu uykuya Gel birleşelim gel güzelleşelim