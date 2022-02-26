İbrahim Erkal

Hele Dadaş Şarkı Sözleri
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Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Ey bu derenin uzuni
Kıramadım buzuni
Aldım Çerkez kızıni
Çekemedim nazıni
***
Heley dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musun, boş musun?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Kale kaleye bakar
Kaleden toplar atar
Ey bu zamane kızlari
Dadaş diye can atar
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?