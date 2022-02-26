İbrahim Erkal

Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Ey bu derenin uzuni Kıramadım buzuni Aldım Çerkez kızıni Çekemedim nazıni *** Heley dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musun, boş musun? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Kale kaleye bakar Kaleden toplar atar Ey bu zamane kızlari Dadaş diye can atar *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan? *** Hele dadaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir Yoksa sen serhoş musan?