İbrahim Erkal

Ortalığı velveleye verenler Birbirini eleştirip yerenler Kendini dev aynasında görenler *** Artık susun, şitt susun biraz Akortsuz çalınmaz bu saz *** Kralda ben sultanda Beş parasız olsam da Fazlası neme lazım Ben mutluyum dünyamda *** Ben her şeyi severim, Yaradan'dan ötürü Ama insan seçerim, şerefsizler bir sürü Bana ne tatlısından, bana ne tuzlusundan Her şeyin kararı hoş, bana ne fazlasından