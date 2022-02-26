Kralda Ben Sultanda Şarkı Sözleri
İbrahim Erkal Kralda Ben Sultanda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Kralda Ben Sultanda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kralda Ben Sultanda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal
Kralda Ben Sultanda
Tüm Şarkıları
-
Ortalığı velveleye verenler
Birbirini eleştirip yerenler
Kendini dev aynasında görenler
***
Artık susun, şitt susun biraz
Akortsuz çalınmaz bu saz
***
Kralda ben sultanda
Beş parasız olsam da
Fazlası neme lazım
Ben mutluyum dünyamda
***
Ben her şeyi severim, Yaradan'dan ötürü
Ama insan seçerim, şerefsizler bir sürü
Bana ne tatlısından, bana ne tuzlusundan
Her şeyin kararı hoş, bana ne fazlasından