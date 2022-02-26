İbrahim Erkal

Kurtuldum Şarkı Sözleri
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Yıllarca, boşalıp doldum
Değişip, özümü buldum
Karanlıktan hep korkardım
Işığa erdim, kurtuldum
***
Azrail'in kiminin derdi
Korkan, ölümden en merti
O benim gönlümün birdi
Korktukları ilaha yar oldum
Kurtuldum, kurtuldum
***
Korktuğum olmuştu önce
Dünya gönlüme düşünce
Onu yokluğa gömünce
Artık yoklarla yokuldum
***
Azrail'in, kiminin derdi
Korkan ölümden en merti
O benim, gönlümün birdi
Korktukları, ilaha yar oldum
Kurtuldum kurtuldum.