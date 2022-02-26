İbrahim Erkal

Ömrüm (ömrüm), bakışlarına ölürüm ömrüm (ömrüm) Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm *** Benim gözümle, baksaydın sana Benim gözümle, baksaydın sana Nasıl bir şeysin inanamazdın? Nasıl bir şeysin inanamazdın? *** Benim gönlümden, aksaydım sana Benim gönlümden, aksaydım sana Sen de severdin, dayanamazdın Sen de severdin, dayanamazdın *** Ömrüm (ömrüm), bakışlarına ölürüm ömrüm (ömrüm) Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm *** Dünyanın kahrı, çekilmez sensiz Dünyanın kahrı, çekilmez sensiz Bir yudum suyu, içilmez sensiz Bir yudum suyu, içilmez sensiz *** Sırat köprüsü, geçilmez sensiz Sırat köprüsü, geçilmez sensiz Mahşerde ismini, ismime yazdığım Mahşerde ismini, ismime yazdığım *** Ömrüm (ömrüm), bakışlarına ölürüm ömrüm Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm