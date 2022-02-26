İbrahim Erkal

Ömrüm Şarkı Sözleri
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Ömrüm (ömrüm), bakışlarına ölürüm ömrüm (ömrüm)
Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm
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Benim gözümle, baksaydın sana
Benim gözümle, baksaydın sana
Nasıl bir şeysin inanamazdın?
Nasıl bir şeysin inanamazdın?
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Benim gönlümden, aksaydım sana
Benim gönlümden, aksaydım sana
Sen de severdin, dayanamazdın
Sen de severdin, dayanamazdın
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Ömrüm (ömrüm), bakışlarına ölürüm ömrüm (ömrüm)
Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm
Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm
Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm
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Dünyanın kahrı, çekilmez sensiz
Dünyanın kahrı, çekilmez sensiz
Bir yudum suyu, içilmez sensiz
Bir yudum suyu, içilmez sensiz
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Sırat köprüsü, geçilmez sensiz
Sırat köprüsü, geçilmez sensiz
Mahşerde ismini, ismime yazdığım
Mahşerde ismini, ismime yazdığım
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Ömrüm (ömrüm), bakışlarına ölürüm ömrüm
Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm
Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm
Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm
Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm
Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm