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7/24 Dinle De Get Yalan Dünya

De Get Yalan Dünya Şarkı Sözleri

İbrahim Erkal De Get Yalan Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal De Get Yalan Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan De Get Yalan Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

De Get Yalan Dünya

  • Sabır

  • Ağzım Yanmış

  • Alem Bozulmuş

  • Aşk Bebeğim

  • Büyük Yalnızlık

  • De Get Yalan Dünya

  • Hele Dadaş

  • Nasıl Sevmiştim

  • Sarı Gelin

  • Sevin Gönül

  • Seviyorum Mu Ne

  • Tut Nefesini

  • Yazılıyorum Sana

  • Üzdüler Beni

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