İbrahim Erkal

-
Bu dünyanın derdi çok
Paylaşmaya gelen yok
Önüne gelen ahkâm keser
Boş laflara karnımız tok
***
Hayat güzel ömür az
Çekilmiyor fazla naz
Bir imza için katlanılmaz
Sadede gelelim biraz
***
Olmalı yar olmalı
Aşk gönlüne dolmalı
Ömrünü verdiğin yar
Buna değer olmalı
***
Çok seversin sevinirsin
Aşk gömleği giyinirsin
Evdeki hesap çarşıya uymaz
Ömür boyu dövünürsün
***
Atsan atılmaz
Asla satılmaz
Hiç kimseye anlatılmaz
Bir imza için katlanılmaz
Sadede gelelim biraz
-
Saçları simsiyah gözleri bir ilah
Ben onu sevmesem tanımasam çok günah
İnan inan dostum bunu ben
Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam
***
Bir anda vuruldum vuruldum ben ona
Asla içimden atamam
Bakışı başka gülüşü başka
Düşürdü aşka anlatamam
***
Herkesi her şeyi hayatı çok sevdim
Ben onu görünce dünyamı değiştirdim
İnan inan dostum bunu ben
Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam
-
Bir güzel sevdim ismi de güldü
Evlenelim dedim üstüme güldü
Onunla günler su gibi aktı
Terk eyledi gitti dünyamı yıktı
***
Bir güzel sevdim ismi de Gülay
Naz etmesi sorun sevmesi olay
Biraz mıymıntı çok duygusaldı
Onunla sevgimiz mezara kaldı
***
Bir güzel sevdim ismi de Fatoş
Oynaması hoş gülmesi bir hoş
Belli olmaz onun baharı yazı
Çekilmez oluyor içince nazı
***
Çok güzel sevdim hepsi bir afet
Allah'ım sen günahlarımı affet
-
Güneş doğar doğudan
Yakar beni doğrudan
Güneş doğar doğudan
Yakar beni doğrudan
***
Sen buradan gideli
Başım kalkmaz ağrıdan
Sen buradan gideli
Başım kalkmaz ağrıdan
***
Canımın içi nerdesin?
Gözümün nuru nerdesin?
Bir haber ver gönlüme
Yürek yangınım dinsin
***
Başımın tacı nerdesin?
Gönül ilacı nerdesin?
Ayrılık acı bilmezsin
Gel de dinsin
***
Aşkın vurur dilime
Düşer birçok kelime
Aşkın vurur dilime
Düşer birçok kelime
***
Mecnun olsam, dolansam
Çıkar mısın yoluma?
Mecnun olsam, dolansam
Çıkar mısın yoluma?
***
Canımın içi nerdesin?
Gözümün nuru nerdesin?
Bir haber ver gönlüme
Yürek yangınım dinsin
***
Başımın tacı nerdesin?
Gönül ilacı nerdesin?
Ayrılık acı bilmezsin
Gel de dinsin
-
Bu kaçıncı terk edişin?
Bu kaçıncı geri dönüşün?
Kendini ne sanıyorsun?
Bu konuyu çok iyi düşün
***
Her gidişin dönüşünde
Beni hazır buluyorsun
Sabrında bir sonu vardır
Hiç hesaba katmıyorsun
Hep ben yedek, hep ben yedek
Artık bu iş sürmeyecek
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Senin gibi yoktur sanma
Böyle bir duyguya kanma
Öyle bir git, öyle bir git
Bir daha da asla dönme
***
Toleranslar bitti artık
Yalanların sonu geldi
Ettiklerin yetti artık
Sana olan sevgim öldü
Hep ben yedek, hep ben yedek
Artık bu iş sürmeyecek
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
-
Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişanım ol melul melul
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla göz yaşını sil melul melul
***
Erzurum ?dan geçerim
Gel iki gözüm nerde o
Sözün tutmaz mı yüzün ?
Soğuk suyundan içerim
Kurbanın olayım hayranın olayım
Uğrunda öleyim mi ?
Erzurum güzel dolsa yine seni seçerim
***
Fındıklı bizde yolumuz beyim aman aman
Hovarda çıktıda bizim soyumuz
Bu bizim eskide huyumuz beyim aman aman
Sen hancı ben yolcu
Çatmada kaşların
Yar dola boynuma kolların
-
Sen özümsün, sen sözümsün
İki gözümsün sen
Sen nefesim, sen hevesim
Sen hasretimsin
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, ben vurgunum
Tutkunum sana
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, sana mecburum
Tutkunum sana
***
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
***
Sen vazgeçilmez, hayatımın tek aşkı
Sen anlatamadığım, öylesine bir tutku
Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım
Sen varya, sen varya
***
Gel meleğim, tek dileğim
Göz bebeğim gel
Sen kanımsın, sen canımsın
Tek dermanımsın
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, ben vurgunum
Tutkunum sana
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, sana mecburum
Tutkunum sana
***
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
***
Bir tanem
Bir tanem
-
Sensizliğe bilsen nasıl dayandım
Verdiğim o sözü hiç tutamadım
Bir seni düşündüm bir sana yandım
Unutmadım seni unutamadım
***
Şarkılar vesile sazlar vesile
Bu nasıl işkence bu nasıl çile
Her şeyi unuttum kendimi bile
Unutmadım seni unutamadım
***
Başka yar sevmedim duyarsın diye
Beni bir vefasız sayarsın diye
Çok ümit besledim cayarsın diye
Unutamadım seni unutamadım
-
Ne kadar bilsem de sevdiğinizi
Şuan da çekemem hiçbirinizi
İncitip kırmadan birbirimizi
İncitip kırmadan birbirimizi
Şimdilik hiçbir şey sormayın, gidin
Ne olur üstüme varmayın, gidin
***
Bir nefes alayım, sadece bir nefes
Bir nefes alayım ne olur
Gelmeyin üstüme, kendime geleyim
Bir soluklanayım ne olur
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın
***
Bir nefes alayım, sadece bir nefes
Bir nefes alayım ne olur
Gelmeyin üstüme, kendime geleyim
Bir soluklanayım ne olur
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın