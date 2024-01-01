İbrahim Erkal

Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım Her geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı (Traduction) Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda son geçene sorardım Son geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu derten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarim Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı