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Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi
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Sarardım ben sarardım senin için sarardım
Senin için sarardım
Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım
Her geçene sorardım
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
Kayalardan kayarım bulamadm ayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım
Kaderime sayarım
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
(Traduction)
Sarardım ben sarardım senin için sarardım
Senin için sarardım
Baş yastıkta göz yolda son geçene sorardım
Son geçene sorardım
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
Kayalardan kayarım bulamadm ayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu derten ölürsem kaderime sayarım
Kaderime sayarim
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
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Davul olur zurna olur tar olur
Yağmur olur dolu olur kar olur
Dert çeken oldukça türkü var olur
Türküler susmaz gardaş türküler susmaz
***
Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara daşlara ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey
***
Olim bir yareli ceylan
İnem bağlara bağlara ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
***
Emrah der ki bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey
***
Yare gidecek günümdür
Düşim yollara yollara ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
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Gurbet elde bir hâl geldi başıma, geldi başıma
Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir
***
Derman arar iken derde düş oldum
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir
***
Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir
***
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
***
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
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Yine mektup aldım gül yüzlü yardan
Alıp okur iken dil ataşlandı
Dedim cevabımı yazam gönderem
Kalemim tutuştu el ataşlandı
***
Hamdulillah o yarim sefa gelmiş
Şu benim halimden anlamış bilmiş
Bir name göndermiş yarimsin demiş
Gönül bahçesinde gül ataşlandı
***
Şu zalim yari görmek isterim
Gonca güllerini dermek isterim
Nazlı yar yanına varmak isterim
Yar aklıma düştü yol ataşlandı
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