İbrahim Erkal

Duman duman yine düştün aklıma Seni etrafımda burda aradım Sendin ortak olan Gizlim saklıma seni içimdeki sırda aradım *** Düştüm sokaklara deli divane İzini yağan şu karda aradım Ne mekan bıraktın ne bir hane Seni meyhanede barda aradım *** Bu şehir dar geldi köpürdüm taştım Seni otobüste garda aradım *** Adım adım diyar diyar dolaştım Çayırda bayırda kırda aradım *** Hatırladım o veda törenini Nerde bıraktıysam orda aradım Bulamadım bulamamdım saçının bir telini Senden ayrılması zorda aradım *** Ah perişan bir halde arada kaldım Fal açtım şans tutum zarda aradım Yolumu şaşırıp bağlara daldım Üzümde elmada narda aradım *** Mecalim yok mecalim yok hal kalmadı dizimde Bilseydim ne halde darda aradım Hiçbir şeyin hiçbir şeyin değeri yok gözümde Sana ihtiyacım varda aradım…