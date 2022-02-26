İbrahim Erkal

Bazen bir şarkı gibi ağlamaklısın Bazen delicesine köpürürsün sevdalı Bazen delicesine köpürürsün sevdalı *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Bazen bir derbeder ki doruğundasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Ah, anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun