Sevdalı Şarkı Sözleri
İbrahim Erkal Sevdalı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Sevdalı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdalı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bazen bir şarkı gibi ağlamaklısın
Bazen delicesine köpürürsün sevdalı
Bazen delicesine köpürürsün sevdalı
***
Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun
Anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun
Anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Bazen bir derbeder ki doruğundasın
Bazen uzayıp giden yanlışlardasın
Bazen uzayıp giden yanlışlardasın
***
Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun
Anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun
Ah, anladım ki can dostum
Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin
***
Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun