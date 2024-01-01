Sizler İçin Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Sizler İçin
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Ne zaman elimi tutsan yüzüme baksan
Bakamıyorum utanıyorum kızarıyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Ne zaman açık saçık giyinsen
Kıskanıyorum kıskanıyorum
Kıskanıyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Allah kahretsin yine yine
Bağlanıyorum bağlanıyorum
Bağlanıyorum mu ne?
***
Ne zaman gitsen buralardan
Hep özlüyorum hep istiyorum
Hep bekliyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Ne zaman ağlasan kendimi
Tutamıyorum tutamıyorum
Ve ağlıyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Alışkanlığım oldun unutkanlığım sen
Korkularım kaygılarım sen
Ne kadar aşktan ağzım yansa da
Üfleyemiyorum yoğurdu bu kez
Bilmem ki...
Aşkımsın mı? Canımsın mısın?
-
-
Bir taş attım pencereye tık dedi
Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay
İnanmazsan gel yukarı bak dedi
***
Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay
Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay
***
Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
Senin için on beş sene yatalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
***
Demirciler demir döğer ocakta
Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay
Öpüşürken yemek yandı ocakta
***
Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay
Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay
***
Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
Senin için on beş sene yatalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
***
Demirciler demir döğer tunç olur
Altın yüzük parmağıma güç olur vay vay
Sevip sevip ayrılması geç olur
***
Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay
Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay
***
Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
Senin için on beş sene yatalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
-
Dayanamam bu acıya ataş koydum yüreğime
Muradım gözümde kaldı yazık ettin gençliğime
Muradım gözümde kaldı oy oy oy yazık ettin gençliğime
***
Bileydim seni için ağlar mıydım lele
Bileydim sana gönül bağlar mıydım
Bileydim aşkın ile yanar mıydım
Ooohh bileydim aaahh bileydim
***
Bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
Bileydim seni için ağlar mıydım le
Bileydim aşkın ile yanar mıydım
Ooohh bileydim aaahh bileydim
***
Sen gönlümün sultanıydın senin için yaşıyordum
Yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum
Yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum
***
Bileydim seni için ağlar mıydım
Bileydim sana gönül bağlar mıydım
Bileydim aşkın ile yanar mıydım
Ooohh bileydim aaahh bileydim
***
Bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
Bileydim seni için ağlar mıydım le
Bileydim aşkın ile yanar mıydım
Bileydim aaahh bileydim
***
Bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
Bileydim seni için ağlar mıydım le
Bileydim aşkın ile yanar mıydım
Bileydim aaahh bileydim
-
Bu dünyada üç şey vardır sevilir anam sevilir le le sevilir
Biri ana biri baba yar da var le le yar da var le le yar da var
Ana sana baba ona yar bana le le yar bana le le yar bana
Ana sana baba ona yar bana le le yar bana le le yar bana
***
Bu dünyada üç şey vardır koklanır le le koklanır le le koklanır
Biri lale biri sümbül gül de var le le gül de var le le gül de var
Lale sana sümbül ona gül bana le le gül bana le le gül bana
Lale sana sümbül ona gül bana le le gül bana le le gül bana
***
Bu dünyada üç şey vardır yenilir le le yenilir le le yenilir
Biri elma biri ayva nar da var le le nar da var le le nar da var
Elma sana ayva ona nar bana le le nar bana le le nar bana
Elma sana ayva ona nar bana le le nar bana le le nar bana
Elma sana ayva ona nar bana le le nar bana le le nar bana